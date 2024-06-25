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Bluetooth-колонка Beats Pill возвращается с улучшениями

Мария Старкова Мария Старкова
25.06.2024
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Bluetooth-колонка Beats Pill возвращается с улучшениями

Первоначально выпущенный в 2012 году до покупки Apple компанией Beats, оригинальный динамик Beats Pill привнёс яркие цвета и высокое качество звука в мир портативных Bluetooth-колонок. В 2015 году произошло обновление модели уже под брендом Apple, но со временем фокус Beats сместился в сторону производства наушников, и в начале 2022 года производство Pill было остановлено.

Однако после периода тизеров, компания Beats сегодня анонсировала возрождение bluetooth-колонки Beats Pill с обновлёнными характеристиками и сниженной ценой в $149,99. Новая модель Pill оборудована улучшенной акустической системой с двумя динамиками: один для высоких и один для низких частот, имеет съёмный ремешок, подключение через USB-C и Bluetooth, может работать до 24 часов без подзарядки и обладает степенью защиты IP67 от воды и пота.

В продаже новый Beats Pill появится в трех цветах: матовый черный, шампанское золото и красный Statement Red. Корпус динамика выполнен из мягкого силикона с металлической решёткой и логотипом Beats. Также на верхней части расположены тонкие физические кнопки для управления настройками. Съёмный ремешок удобен для переноски, позволяя носить динамик на запястье или подвешивать его, хотя он не предназначен для затягивания.

Новый Beats Pill весит ощутимые 680 граммов, но при этом он на 10% легче оригинальной модели. Его размеры составляют 22 см в длину и 7 см в ширину и высоту, что делает его ненамного больше предыдущей версии. Этот портативный динамик легко помещается в сумку, хотя и может быть удобен для постоянного ношения в руках в пути.

Источник — macrumors.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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