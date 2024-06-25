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macOS Sequoia требует в два раза меньше для установки

Мария Старкова Мария Старкова
25.06.2024
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macOS Sequoia больше не требует вдвое больше свободного места для установки в App Store

В новой операционной системе от Apple macOS Sequoia значительно упрощается процесс загрузки и установки приложений из Mac App Store. Теперь для успешной установки программного обеспечения не требуется удвоенный объем свободного места на жестком диске, как это было в предыдущих версиях, включая macOS Sonoma. Вместо этого достаточно наличия места, равного окончательному размеру устанавливаемого приложения, плюс небольшой запас.

Это обновление особенно актуально для пользователей, которые скачивают объемные игры. Ранее, из-за необходимости в двойном объеме свободного пространства, это могло вызывать сложности, учитывая, что игры могут занимать от десятков до сотен гигабайтов. Однако во второй бета-версии macOS 15 эти проблемы уходят в прошлое, что подтверждено в официальных примечаниях к выпуску.

Apple обратилась к разработчикам с рекомендацией актуализировать информацию о требованиях к размеру приложений, чтобы пользователи не путались в требованиях к свободному пространству для установки программ. Такие изменения сделают процесс управления местом на диске более простым и понятным.

На данный момент macOS Sequoia проходит этап бета-тестирования среди разработчиков. Ожидается, что публичная бета появится в июле, а полноценный релиз запланирован на осенний период.

Источник — macrumors.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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