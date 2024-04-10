Axion — первый шаг Google к собственным чипсетам

Google еще слишком рано анонсировать свой собственный чипсет Tensor для смартфонов и планшетов, но компания, по всей видимости, обеспечила прочную основу для своего производства чипов, анонсировав Axion, процессор на базе ARM, разработанный специально для дата-центров. Чип был представлен на выставке Cloud Next 2024 и обладает множеством преимуществ с точки зрения производительности и эффективности, о которых мы сейчас подробно расскажем.

Axion — это новый тензорный процессор (TPU) v5p, предназначенный для работы в модулях, состоящих из 8960 чипов. Google заявляет, что новейший специализированный процессор может обеспечить вдвое большую производительность, чем TPU предыдущего поколения, и чтобы при максимальной нагрузке это топовое железо могло получать достаточное охлаждение, Google применил жидкостный вариант для рассеивания тепла. Марк Ломейер, вице-президент Google Cloud и главный менеджер по компьютерному и машинному обучению, объяснил, насколько выгоден Axion для клиентов: «Мы упрощаем клиентам перенос существующих рабочих нагрузок на Arm. Axion построен на открытой основе, и клиенты, использующие Arm, могут легко внедрить Axion, не меняя структуры и принципов работы своих приложений».

Что касается преимуществ, Axion предположительно может обеспечить производительность на 50 процентов выше, чем виртуальные машины текущего поколения, оснащенные процессорами x86. Кроме того, новый чипсет может потреблять на 60 процентов меньше энергии, чем процессоры x86. Наконец, Axion может обеспечить производительность на 30 процентов выше, чем у самых быстрых процессоров на базе ARM, работающих в облачных сервисах. В настоящий момент Axion используется в различных сервисах Google, например, в рекламе на YouTube в Google Cloud.

Компания намерена расширить применение Axion и представит его общественности чуть позже в этом году. Google не указал список клиентов, которые заинтересовались преимуществами этого чипа, но нынешнее объявление может означать, что мы вскоре увидим процессор Tensor полностью собственного производства для предстоящей линейки смартфонов и планшетов Pixel. Согласно ранее поступавшим слухам, Google будет использовать 3-нм узел N3E от TSMC в массовом производстве Tensor G5, и, помимо собственных процессорных ядер, компания также представит свой графический процессор.

Источник — wccftech.com