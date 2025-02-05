PS6 не станет полностью цифровой консолью

По словам бывшего главы PlayStation Worldwide Studios, Шона Лейдена, PlayStation 6 (PS6) вряд ли станет полностью цифровой консолью. В недавнем интервью он выразил серьёзные сомнения в целесообразности отказа от дисковода в PS6. Главная причина — огромный глобальный рынок, где физические игры остаются востребованными.

Лейден отметил, что, хотя Microsoft успешно продвигает цифровую стратегию на таких рынках, как США, Канада, Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка, Sony занимает лидирующие позиции примерно в 170 странах мира. Переход на полностью цифровой формат поставил бы под угрозу значительную часть этого рынка, особенно в регионах с нестабильным интернет-соединением.

Он также подчеркнул, что существует значительный спрос на консоли с дисководами среди спортсменов, часто путешествующих с игровыми системами, и военнослужащих на базах с ограниченным доступом к интернету. Полностью цифровая PS6 лишила бы этих пользователей возможности играть. Лейден считает, что Sony вряд ли сможет игнорировать такой большой сегмент своего глобального рынка. Даже при дальнейшем росте цифровых продаж, полный отказ от физических носителей пока не представляется возможным.

Sony, по мнению Лейдена, будет вынуждена искать баланс между цифровым и физическим распространением игр. Таким образом, хотя будущее за цифровыми технологиями, PS6, скорее всего, сохранит дисковод.

Источник — tweaktown