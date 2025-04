Главная » Интернет и ПО One UI 8 с Android 16 выйдет на Samsung раньше, чем на устройствах Google Интернет и ПО One UI 8 с Android 16 выйдет на Samsung раньше, чем на устройствах Google Анатолий Пшеницын 6 Просмотров

Похоже, Samsung решила удивить своих фанатов и всю индустрию Android, значительно ускорив разработку и выпуск своих новых версий One UI. Если с One UI 7 владельцам Galaxy пришлось ждать целых полгода после выхода Android 15, то с One UI 8 ситуация обещает быть совершенно иной!

One UI 7: долгое ожидание обновления

В 2024 году владельцы смартфонов Samsung Galaxy ощутили на себе всю тяжесть медленной адаптации Android 15. Google представила финальную версию своей операционной системы ещё в октябре, а Samsung запустила бета-программу One UI 7 только в декабре.

И хотя флагманская серия Galaxy S25 получила One UI 7 уже в январе, владельцы более старых моделей Galaxy смогут получить обновление лишь с 7 апреля 2025 года, то есть спустя полгода после релиза Android 15. Это вызвало некоторое разочарование среди пользователей, привыкших к более оперативным обновлениям.

One UI 8: молниеносный рывок

Но, как говорится, «обещанного три года ждут», а Samsung, похоже, решила удивить всех уже в этом году! Согласно информации от авторитетного источника SamMobile, компания планирует выпустить грядущие складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 сразу с предустановленной One UI 8. И что самое интересное, эта новая версия пользовательского интерфейса будет основана на Android 16, которую Google, как ожидается, представит широкой публике летом 2025 года.

Если верить слухам, новые складные устройства Samsung могут появиться на прилавках магазинов уже в июле – традиционно, именно в это время компания представляет свои новые «раскладушки». В 2024 году Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 были анонсированы 10 июля и поступили в продажу 24 июля. Это означает, что Samsung имеет все шансы стать первой компанией, выпустившей устройства с новейшей версией Android, опередив даже саму Google с ее Pixel!

Кроме того, новые складные устройства обещают быть действительно инновационными. Galaxy Z Flip 7 может стать первым смартфоном с полноценным внешним дисплеем, как у Motorola Razr Ultra. Вместе с тем, Galaxy Z Fold 7 получит более тонкий дизайн, увеличенные дисплеи и улучшенное время автономной работы благодаря использованию более энергоэффективных экранов.