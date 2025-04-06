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Фильм «Майнкрафт» собрал 110 млн долларов за первый день проката

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.04.2025
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Фильм «Майнкрафт» собрал 110 млн долларов за первый день проката

Фильм «Майнкрафт» триумфально стартовал в кинопрокате, собрав невероятные 58 миллионов долларов в первый же день! А если учитывать международный прокат, то общая сумма сборов в день премьеры составила поразительные 110 миллионов долларов.

По данным Box Office Mojo, «Майнкрафт» уверенно лидирует, и аналитики предсказывают дальнейший рост кассовых сборов. Вполне возможно, что фильм станет самым громким стартом года!

Этот успех особенно важен для Microsoft, у которой ранее были не самые удачные попытки экранизировать свои игровые франшизы, например, сериал «Halo» для Paramount+.

Теперь у Microsoft есть шанс повторить успех конкурентов, таких как Nintendo (чей фильм «Супербратья Марио» собрал ошеломительные 1,3 миллиарда долларов в 2023 году), Sega (у которой получилось создать целую успешную кинофраншизу с «Соником») и Sony, чья экранизация «The Last of Us» на HBO стала настоящим хитом.

Напомним, что создатель Minecraft, Маркус «Нотч» Перссон, продал игру Microsoft в 2014 году за 2,5 миллиарда долларов. Под управлением Microsoft игра продолжила завоевывать популярность, и в декабре число активных пользователей в месяц достигло 204 миллионов!

Вместе с тем, Ффильм «Майнкрафт», выпустила компания Warner Bros., а снял его Джаредом Хессом. Кроме того, в главных ролях играют такие звезды, как Джейсон Момоа и Джек Блэк. Несмотря на не самые восторженные отзывы критиков, это не помешало целой армии поклонников Minecraft заполонить кинотеатры.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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