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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Apple вдвое улучшит фронтальные камеры всех iPhone 17

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.03.2025
344 Просмотра 0
Apple в двое улучшит фронтальные камеры всех iPhone 17

Похоже, нас ждет серьезное обновление фронтальной камеры в линейке Apple iPhone 17. Аналитик Джефф Пу из GF Securities поделился интересными подробностями о грядущих смартфонах, и это звучит многообещающе.

Если верить информации от Пу, все четыре модели iPhone 17 – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max – получат фронтальную камеру с разрешением 24 мегапикселя. Это вдвое больше, чем у 12-мегапиксельной камеры в текущих моделях iPhone 16!

Кстати, другой известный аналитик, Минг-Чи Куо, тоже упоминал о возможном появлении 24-мегапиксельной фронтальной камеры, по крайней мере, в одной из моделей iPhone 17. Так что слухи об этом обновлении подтверждаются сразу несколькими источниками. Куо считает, что это значительно улучшит качество снимков, и мы с ним полностью согласны.

Что это значит для нас?

Большее разрешение позволит делать фотографии с большим запасом для кадрирования и редактирования, не теряя при этом в качестве. Это открывает новые возможности для творчества и постобработки снимков.

Но это еще не все. Джефф Пу также подтвердил другие интересные слухи об iPhone 17. Например, модели Pro и Pro Max, вероятно, получат 12 ГБ оперативной памяти и 48-мегапиксельную телеобъективную камеру. Кроме того, ожидается, что чипы A19 и A19 Pro будут построены на более совершенном техпроцессе N3P от TSMC.

В общем, похоже, что Apple готовит кое-что действительно интересное. Все четыре модели iPhone 17, как ожидается, будут представлены в сентябре, так что ждать осталось недолго. Будем следить за новостями и держать вас в курсе.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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