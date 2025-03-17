TikTok выпускает функции защиты от взлома

Будущее TikTok может быть туманным, но одно можно сказать наверняка: платформа не стоит на месте и постоянно развивается. Недавно появилась новая функция, которая поможет вам чувствовать себя увереннее за свой аккаунт – «Проверка безопасности».

Представьте себе, что у вас есть централизованная панель управления, где собраны все инструменты для защиты вашего TikTok аккаунта. Именно это и есть «Проверка безопасности»! Найти её очень просто: заходите в «Настройки и конфиденциальность», затем в «Безопасность и разрешения» в приложении TikTok.

В чём суть «Проверки безопасности»? Она упрощает важные шаги, которые помогут вам защитить свой аккаунт от взлома и несанкционированного доступа. Например, здесь вы можете:

Привязать номер телефона и email . Это ваш запасной план, если вдруг возникнут проблемы со входом. Убедитесь, что у вас есть актуальная контактная информация.

. Это ваш запасной план, если вдруг возникнут проблемы со входом. Убедитесь, что у вас есть актуальная контактная информация. Включить двухфакторную аутентификацию . Дополнительный уровень защиты, который значительно усложняет жизнь хакерам. Теперь, чтобы войти в аккаунт, потребуется не только пароль, но и код, отправленный на ваш телефон.

. Дополнительный уровень защиты, который значительно усложняет жизнь хакерам. Теперь, чтобы войти в аккаунт, потребуется не только пароль, но и код, отправленный на ваш телефон. Настроить ключ доступа . Современный и безопасный способ входа в аккаунт без пароля.

. Современный и безопасный способ входа в аккаунт без пароля. Включить биометрические параметры входа (например, распознавание лица). Удобный и быстрый способ входа, который использует ваши уникальные биометрические данные.

Кроме того, «Проверка безопасности» показывает, с каких устройств был выполнен вход в ваш аккаунт. Если вы увидите что-то незнакомое или устройство, которым больше не пользуетесь, вы можете отозвать доступ одним кликом. Это очень удобно!

TikTok будет следить за подозрительной активностью в вашем аккаунте и отмечать любые необычные действия. Вы сможете просмотреть эти уведомления в разделе «Проверка безопасности» и принять меры, если что-то покажется вам странным.

Конечно, TikTok не первый, кто внедряет подобные функции. Другие крупные платформы, уже делали нечто подобное. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда! Особенно когда речь идет о безопасности пользователей.