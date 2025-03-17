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Интернет и ПО

TikTok выпускает функции защиты от взлома

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.03.2025
3 Просмотра 0
TikTok выпускает функции защиты от взлома

Будущее TikTok может быть туманным, но одно можно сказать наверняка: платформа не стоит на месте и постоянно развивается. Недавно появилась новая функция, которая поможет вам чувствовать себя увереннее за свой аккаунт – «Проверка безопасности».

Представьте себе, что у вас есть централизованная панель управления, где собраны все инструменты для защиты вашего TikTok аккаунта. Именно это и есть «Проверка безопасности»! Найти её очень просто: заходите в «Настройки и конфиденциальность», затем в «Безопасность и разрешения» в приложении TikTok.

В чём суть «Проверки безопасности»? Она упрощает важные шаги, которые помогут вам защитить свой аккаунт от взлома и несанкционированного доступа. Например, здесь вы можете:

  • Привязать номер телефона и email. Это ваш запасной план, если вдруг возникнут проблемы со входом. Убедитесь, что у вас есть актуальная контактная информация.
  • Включить двухфакторную аутентификацию. Дополнительный уровень защиты, который значительно усложняет жизнь хакерам. Теперь, чтобы войти в аккаунт, потребуется не только пароль, но и код, отправленный на ваш телефон.
  • Настроить ключ доступа. Современный и безопасный способ входа в аккаунт без пароля.
  • Включить биометрические параметры входа (например, распознавание лица). Удобный и быстрый способ входа, который использует ваши уникальные биометрические данные.

Кроме того, «Проверка безопасности» показывает, с каких устройств был выполнен вход в ваш аккаунт. Если вы увидите что-то незнакомое или устройство, которым больше не пользуетесь, вы можете отозвать доступ одним кликом. Это очень удобно!

TikTok будет следить за подозрительной активностью в вашем аккаунте и отмечать любые необычные действия. Вы сможете просмотреть эти уведомления в разделе «Проверка безопасности» и принять меры, если что-то покажется вам странным.

Конечно, TikTok не первый, кто внедряет подобные функции. Другие крупные платформы, уже делали нечто подобное. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда! Особенно когда речь идет о безопасности пользователей.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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