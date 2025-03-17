Samsung Galaxy S25 Edge: утечка цен и характеристик памяти

С момента январской презентации Samsung Galaxy S25 Edge на Unpacked, компания хранит молчание о спецификациях этого смартфона. Однако, утечки информации не прекращаются, и свежий отчет принес новые подробности, которые могут заинтересовать поклонников Samsung.

Ресурс Android Headlines сообщает, что S25 Edge, предположительно, будет доступен в двух конфигурациях памяти: 256 ГБ и 512 ГБ, обе в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Это означает, что пользователи смогут выбрать модель, которая наилучшим образом соответствует их потребностям в хранении данных и производительности.

Что касается стоимости Galaxy S25 Edge, то по слухам, модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить примерно 1300-1400 долларов. Важно отметить, что цены могут варьироваться в зависимости от региона.

Более вместительная версия с 512 ГБ памяти, по информации источника, может получить ценник в диапазоне 1400-1520 долларам США.

Что это значит для потребителей?

Эта утечка предоставляет нам предварительное представление о потенциальных характеристиках и ценах Samsung Galaxy S25 Edge. Если эти слухи окажутся правдой, то смартфон предложит мощную производительность, достаточное количество оперативной памяти и широкий выбор вариантов хранения данных.

Конечно, стоит помнить, что это всего лишь утечки, и окончательные спецификации и цены могут отличаться. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше информации о Samsung Galaxy S25 Edge по мере приближения даты его официального выхода!