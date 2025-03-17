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Samsung Galaxy S25 Edge: утечка цен и характеристик памяти

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.03.2025
4 Просмотра 0
Samsung Galaxy S25 Edge утечка цен и характеристик памяти

С момента январской презентации Samsung Galaxy S25 Edge на Unpacked, компания хранит молчание о спецификациях этого смартфона. Однако, утечки информации не прекращаются, и свежий отчет принес новые подробности, которые могут заинтересовать поклонников Samsung.

Ресурс Android Headlines сообщает, что S25 Edge, предположительно, будет доступен в двух конфигурациях памяти: 256 ГБ и 512 ГБ, обе в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Это означает, что пользователи смогут выбрать модель, которая наилучшим образом соответствует их потребностям в хранении данных и производительности.

Что касается стоимости Galaxy S25 Edge, то по слухам, модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить примерно 1300-1400 долларов. Важно отметить, что цены могут варьироваться в зависимости от региона.

Более вместительная версия с 512 ГБ памяти, по информации источника, может получить ценник в диапазоне 1400-1520 долларам США.

Что это значит для потребителей?

Эта утечка предоставляет нам предварительное представление о потенциальных характеристиках и ценах Samsung Galaxy S25 Edge. Если эти слухи окажутся правдой, то смартфон предложит мощную производительность, достаточное количество оперативной памяти и широкий выбор вариантов хранения данных.

Конечно, стоит помнить, что это всего лишь утечки, и окончательные спецификации и цены могут отличаться. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше информации о Samsung Galaxy S25 Edge по мере приближения даты его официального выхода!

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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