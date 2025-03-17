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Игровые консолиЭлектроника и техника

Nintendo Switch 2 сможет улучшать качество графики в играх

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.03.2025
7 Просмотров 0
Nintendo Switch 2 сможет улучшать качество графики в играх

Nintendo Switch 2, вероятно, получит функцию AI Upscaling, которая потенциально может значительно улучшить производительность и графику.

Первоначально патент содержал расплывчатые формулировки, подразумевающие, что Switch 2 сможет «преобразовывать изображения с помощью обученной нейронной сети». Теперь он был обновлен, где сказано, как Switch 2 будет масштабировать изображение с 540p до 1080p.

Обновленный патент, первоначально опубликованный пользователем X Mike Odyssey, практически подтверждает, что Nintendo Switch 2 сможет масштабировать картинку для значительно улучшенной графики в играх. Благодаря возможности удвоить разрешение с 540p до 1080p, портативные игры могут выглядеть значительно лучше на Switch 2, чем на его предшественнике.

Игры с обратной совместимостью, такие как Super Mario Odyssey или The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, смогут выглядеть намного лучше благодаря технологии масштабирования AI. Эта функция станет веской причиной для обновления для нынешних владельцев Nintendo Switch.

Nintendo Switch 2, скорее всего, будет оснащена технологией, аналогичной DLSS от Nvidia или PSSR от PS5 Pro. Тем не менее, мы ожидаем услышать больше о производительности и аппаратном обеспечении консоли в апреле, когда Nintendo представит свою новую консоль.

Игры для Switch, выпущенные за последние несколько лет, испытывают проблемы с устаревшим оборудованием. Одна из главных причин, по которой фанаты бренда ждут выхода Nintendo Switch 2, — это возможность играть в старые игры Switch, надеясь, что Nintendo найдет способ их улучшить.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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