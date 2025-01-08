ТОП-22 Лучшие наборы Lego для детей и взрослых в 2025 году

Лучшие наборы Лего — это фантастическое развлечение для детей и взрослых.

Откройте для себя радость. Вы точно сможете это с делать с лучшим набором Lego. Ниндзяго, Майнкрафт, Сити, Техник, NASA, Звездные Войны и многие другие, подарят незабываемые впечатления.

08.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые лучшие наборы.

Лучшие наборы Лего способны полностью изменить ваше настроение. Это приятное сочетание творчества, тактильной игры и осознанности уникально. После сборки нового набора вы станете счастливым и спокойным человеком. Lego идеально подходит для времяпрепровождения в помещении, для развлечения детей или даже для создания экспонатов.

Мы составили рейтинг лучших наборов Lego для любого фаната. Здесь есть наборы Lego для детей, наборы Lego для взрослых и даже наборы Lego, которые покажут конструктор в совершенно новых направлениях — расслабляющая линейка Lego Art или недавно возрожденная робототехническая система Lego Mindstorms. Так что, если вы ищете способ инвестировать в спокойствие или ищете идеальный подарок для детей, подростков или взрослых, Lego — это то, что вам нужно.

От Джеймса Бонда до НАСА, Lego удалось лицензировать некоторые из самых громких имен в мире и превратить их в пластиковые кубики. У нас даже есть специальные рейтинги лучших наборов Lego Star Wars, лучших наборов Lego Technic, Lego City, Lego Minecraft, Лего Гарри Поттер.

Сюжеты наборов это не только фильмы, Lego любит все, от технологичных роботов до аттракционов в тематических парках и архитектуры. Поэтому мы собрали те наборы, на которые вы захотите потратить свое время в этом году. Но не волнуйтесь, вы всегда можете сказать, что купили это для детей. Хотя, мы-то знаем правду)

Не забудьте также взглянуть на лучшие настольные игры, если хотите провести время с семьей или друзьями еще увлекательнее.

1 LEGO Ideas 21319 Central Perk (Друзья, Центральная кофейня) Лучший набор Лего всех времен

9.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 16 лет

Количество элементов: 1070 шт.

Количество фигурок: 7 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Ideas

Персонаж: Гантер, Рэйчел Грин, Моника Геллер, Фиби Буффе, Джоуи Триббиани, Чендлер Бинг, Росс Геллер

Тема: Друзья Плюсы Идеальный вариант набора

В комплекте все шесть друзей Минусы Слабая упаковка коробки

Этот набор стал настоящим хитом для Lego с момента его выхода. Это полное воссоздание знаменитой кофейни из «Друзей» со всеми мелочами, на которые вы только могли надеяться: меню, настенные постеры, витрина для кексов, ковер… и, к счастью, Lego разработала его так, чтобы он выглядел как телешоу, включая опорные столбы и студийное освещение.

Что наиболее важно, он поставляется со всеми шестью друзьями и Гантером.

2 LEGO Creator 10262 Джеймс Бонд: Aston Martin DB5 Классический дизайн в потрясающей форме Лего

9.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 16 лет

Количество элементов: 1295 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Creator Плюсы Рабочие гаджеты!

Детализированный интерьер и двигатель Минусы Угловатая готовая модель

Дорого

Как будто Lego Aston Martin DB5 сам по себе недостаточно крут, этот набор позволяет собрать навороченную модель Бонда с гаджетами.

Да, после постройки вы можете поворачивать номерной знак, поднимать пуленепробиваемый экран, выдвигать передние пулеметы и разрывающие шины лезвия из колес и выбрасывать нежелательных пассажиров, естественно.

Под капотом есть даже детализированный шестицилиндровый двигатель. При длине 24 см в собранном виде он достаточно велик, чтобы быть экспонатом, не занимая много места.

3 LEGO Ideas 21309 Сатурн-5 Лучший набор Лего для будущих космонавтов

9.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 14 лет

Количество элементов: 1969 шт.

Количество фигурок: 2 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, коммуникативные навыки, моторика и ловкость, творческое мышление

Серия: Ideas Плюсы Подробные, точные характеристики

Построен в масштабе микрофигуры Минусы Очень большой когда-то построенный — более 1 м

У LEGO Nasa Apollo Saturn V довольно интересная история: LEGO сняла его с производства, а затем LEGO снова вернула с новым набором номеров, но в остальном модель не изменилась. Он сосредоточен вокруг точной модели в масштабе метра (примерно 1: 110) ракеты Apollo Saturn V, а также съемной первой ступени ракеты S-IC, съемной ступени ракеты S-II, а также космического корабля Apollo и спасательной ракеты. Космический корабль «Аполлон» включает в себя лунный посадочный модуль и лунный орбитальный аппарат.

Понятно, что этот набор LEGO был сделан с любовью: есть небольшие детали, набор состоит из 1969 деталей (посадка на Луну была в 1969 году) и вы можете воспроизвести как приземление, так и взлет. Весь набор невероятно эффектен и включает в себя три новых мини-фигурки астронавтов, а также три подставки для горизонтальной демонстрации ракеты.

Многие люди были расстроены, когда предыдущий Saturn V был снят с производства, поэтому приятно видеть его снова — не в последнюю очередь потому, что он по-прежнему стоит той же цены, что и раньше. Это совершенно впечатляющий и один из самых лучших наборов LEGO, когда-либо созданных.

4 LEGO Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 Впечатляющий автомобиль Lego Technic

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: электромеханический

Материал: пластик

Возраст: от 18 лет

Количество элементов: 3696 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость, творческое мышление

Особенности: с двигателем

Серия: Technic Плюсы Увлекательная сборка

Много механических деталей

Конечный результат выглядит потрясающе Минусы Очень сложная сборка

Этот автомобиль Technic снаружи похож на впечатляющее воссоздание Lamborghini, и он был построен с классическими функциями в стиле Technic внутри. Это включает в себя рулевое управление, подвеску на всех четырех колесах, подвижный задний спойлер, двигатель V12 с подвижными поршнями и восьмиступенчатую коробку передач, которой вы можете управлять.

Это помимо открывающихся дверей-ножниц и детализированного интерьера, который выглядит как настоящий, а также тщательно выполненного экстерьера. И все это упаковано в действительно особенную коробку в стиле презентации, которая превращает сборку в настоящее событие.

5 LEGO Creator 10265 Форд Мустанг Классический дизайн с настраиваемыми функциями

9.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 16 лет

Количество элементов: 1471 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, инженерия и проектирование, моторика и ловкость

Серия: Creator Плюсы Красивое воссоздание классического автомобиля

Детализация внутри и снаружи

Можно заменить части, чтобы сделать по-своему Минусы Немного хрупкий

Без электродвигателя

Культовый автомобиль 1960-х годов получает версию Lego, которая является одним из самых заманчивых наборов компании за все время. От массивной передней решетки (в комплекте с лошадиным мотивом) до задних фонарей с решеткой — все в нем кричит об уровне крутости Стива МакКуина.

Интерьер детализирован, плюс есть багажник, который открывается, и вы можете увидеть детализированный двигатель под капотом. Лучше всего то, что вы можете оставить его готовым к дороге или заменить нагнетатель, спойлер с утиным хвостом, более мощные выхлопы и многое другое.

6 LEGO Architecture 21042 Статуя Свободы Один из самых узнаваемых памятников архитектуры Лего

9.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 16 лет

Количество элементов: 1685 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Architecture Плюсы Гениальный Lego дизайн

Интересная сборка Минусы Лицу не хватает детализации

Нам нравится это воссоздание Статуи Свободы, потому что она, несомненно, выглядит как лего и сделана из кирпичей, но каким-то образом безошибочный крой одежды Статуи кажется полностью сохраненным, а детализация пьедестала поразительна.

В готовом виде она имеет высоту 44 см, а под ним находится тонкая подставка для постамента.

7 LEGO Speed Champions Форсаж 2 Nissan Skyline GT-R (R34) 76917 Лучший доступный набор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 9 лет

Количество элементов: 319 шт.

Количество фигурок: 1 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Speed Champions

Персонаж: Брайана О’Коннер Плюсы Доступная цена

Интересная сборка

Высокое качество деталей Минусы Маловато деталей

Крутой конструктор LEGO Speed Champions Nissan Skyline GT-R (R34) (76917) – точная копия тачки из «Двойного форсажа»! Ребятам от 9 лет, фанатам авто и кино точно понравится собирать эту модель.

В комплекте – минифигурка Брайана О’Коннера, чтобы устроить гонки прямо как в фильме. Машинка детализирована: полосы, спойлер, решетка радиатора – все как в оригинале! Можно и играть, и выставлять на полку. Отличный подарок – 319 деталей, которые подарят кучу веселья. Размеры модели: 5х16х7 см – удобно брать с собой.

8 LEGO Creator Expert 10280 Букет цветов Никогда не завянут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 18 лет

Количество элементов: 756 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Icons Плюсы Различные комбинации сборки

Первый в истории LEGO

Можно использовать как декор в интерьере Минусы Некоторые цветы очень хрупкие

Хочешь удивить близкого человека необычным подарком? Подари ему букет LEGO! Это не просто набор деталей – это настоящий шедевр, собранный из ярких, красочных элементов, имитирующих розы, львиный зев, маки, астры, ромашки и злаки. Каждый цветок уникален, а стебли регулируются по высоте, так что букет идеально впишется в любую вазу (ваза в комплект не входит).

Сборка букета – это еще и увлекательный процесс, своего рода медитация. Можно экспериментировать с расположением лепестков и листьев, создавать собственные неповторимые композиции. Это отличный подарок на день рождения, годовщину или любой другой праздник, а также просто приятное приобретение для себя. Длина стеблей разная, самый длинный (львиный зев) – 36 см.

9 LEGO Creator 10252 Фольксваген Жук Старая классика получает кирпичную версию Лего

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 16 лет

Количество элементов: 1167 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Creator Плюсы Отличный отдых в процессе сборки

Много деталей и элементов Минусы При неправильном соединении детали плохо разъединяются

Этот Жук в комплекте с пляжным снаряжением — действительно впечатляющая модель. Аутентичность заключается в том, что вы можете видеть двигатель сзади, иметь запасное колесо спереди, и вы можете сложить сиденья.

Он поставляется с кучей номерных знаков, и вы можете выбрать, будет ли установлен стек доски для серфинга и холодильник или нет.

10 LEGO Harry Potter 75978 Косой переулок Огромный набор Гарри Поттера для детей и взрослых

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 16 лет

Количество элементов: 5544 шт.

Количество фигурок: 14 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Harry Potter Плюсы Сложные, удивительные детали

Глобальная сборка

Много минифигурок Минусы Очень дорого

Если вы ищете эпическую взрослую сборку, в которой есть много игрового потенциала для детей, не ищите дальше. Косой переулок Lego в масштабе минифигурки абсолютно огромен. В нем представлено большинство того, что сделало любимую улицу мальчика-волшебника такой, какая она есть: здесь есть все, от Flourish & Blotts до Olivander’s и офиса Ежедневного пророка, с невероятно детализированными внутренними и внешними частями, огромная коллекция минифигурок в придачу.

Единственное, чего не хватает, так это полномасштабного Гринготтса или, возможно, Лютного переулка, где Гарри мог бы засыпать себя порошком; может они в разработке?

11 LEGO Creator 31088 Обитатели морских глубин Лучший набор LEGO для начинающих

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 7 лет

Количество элементов: 230 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Creator Плюсы Доступная цена

Несколько вариантов сборки

Хороший начальный уровень для детей Минусы Взрослым покажется скучным

Этот LEGO Creator 3в1 набор (31088) «Глубоководные существа» — это настоящая находка для любителей морских приключений! Внутри вас ждёт потрясающая акула: темно-сине-белая, с реалистичной открывающейся пастью, полной острых зубов. У неё подвижные плавники, гибкое тело и даже блестящие глаза!

В комплект также входит симпатичный краб и сундук с сокровищами. Но это ещё не всё! LEGO Creator 3в1 — это три модели в одном наборе. Соберите акулу с крабом, а потом переделайте их в очаровательного кальмара или жутковатую рыбу-удильщика. Получите максимум удовольствия от подводных игр и сборки! Благодаря таким наборам, вы получите сразу три разных игровых опыта.

12 LEGO Star Wars 75252 Имперский звёздный разрушитель Самый длинный набор Lego и один из самых впечатляющих

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 16 лет

Количество элементов: 4784 шт.

Количество фигурок: 2 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Star Wars

Персонаж: имперский пилот

Тема: Звездные войны Плюсы Невероятно детализированный набор

Поставляется с кораблем Леи в масштабе

Огромный проект, чтобы занять вас Минусы Мало минифигурок в комплекте

Очень, очень дорого

Эта гигантская модель длиной 1,1 м почти так же устрашающа, как оригинальный звездный разрушитель в фильме. Выглядит невероятно — заклепки Lego добавляют текстуру поверхности, а также упаковывают умопомрачительное количество специфических деталей, от лазерных пушек до двигателей и даже отсека под ним, в котором находится TIE Fighter, готовый к запуску.

Восхитительно, что он также поставляется с крошечным кораблем Tantive IV, который он может затмить, передав начало первого фильма. Под ним есть подставка, которая является частью внутренней каркасной конструкции, скрепляющей корабль — не заблуждайтесь в том, что это за зверь и как хорошо (и приятно) он выглядит.

13 LEGO MINDSTORMS EV3 51515 Робот-изобретатель Все в ваших руках с эти набором Лего

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: электромеханический

Материал: пластик

Возраст: от 10 лет

Количество элементов: 949 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, робототехника, схемотехника и электроника, счет и математика, интерес к наукам, ИКТ навыки, инженерия и проектирование, моторика и ловкость, навыки ведения проектов

В комплекте: учебно-методический комплекс

Особенности: STEM, с двигателем, датчик цвета, гироскоп

Серия: Mindstorms Плюсы Наконец-то вернулся!

Отлично подходит для детей или взрослых

Создан для творчества Минусы ПО иногда лагает

Прошло много времени с тех пор, как Lego выпустила набор Mindstorms. На самом деле прошло целых семь лет. Но когда мы уже теряли надежду, появился набор Robot Inventor, включающий целую кучу датчиков и моторов, инструкции по сборке пяти уникальных роботов и совместимость с приложением для программирования Lego Robot Inventor.

Вдохновленный языковыми наборами Boost, которые появились в промежутке времени (и более чем немного напоминающими изучение языка Scratch), он значительно расширяет возможности того, что вы можете делать с помощью Mindstorms, и дает детям-программистам идеальную отправную точку для создания роботов, в которых мы будем остро нуждаться в ближайшем будущем.

14 LEGO Architecture 21034 Лондон Рим строился не за один день, но с этим кусочком Лондона вы быстро справитесь

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 12 лет

Количество элементов: 468 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Architecture Плюсы Хорошая маленькая декоративная модель

Весело строить мини-достопримечательности Минусы Низкая детализация колеса обозрения

Нам нравятся эти маленькие наборы, с помощью которых вы можете строить легендарные здания в очаровательных миниатюрных формах. Этот лондонский набор включает в себя Колонну Нельсона, Лондонский глаз, Национальную галерею, Биг-Бен и Тауэрский мост.

Мы также очень неравнодушны к наборам с линиями горизонта Нью-Йорка, Токио и Сан-Франциско, если вы хотите начать сбор городской коллекции…

15 LEGO ART 31199 Железный человек Marvel Studio Каждый ребенок — художник. Проблема в том, как остаться художником, когда мы вырастем.

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 18 лет

Количество элементов: 3167 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость, творческое мышление

Серия: Art

Персонаж: Железный человек

Тема: Железный человек, Marvel Плюсы Можно создать большую картину из трех наборов

Отличное качество деталей

Хорошо вписывается в интерьер Минусы Сборка может показаться монотонной

Для поклонников Lego с художественными наклонностями, вот взгляд компании на пиксельную графику, вероятно, в самой расслабляющей и терапевтической форме, которую когда-либо принимал Lego.

Деталей более 3000 штук, хотя подавляющее большинство из них представляют собой круглые пластины 1×1, поэтому кончик большого пальца вашей правой руки вполне может быть начнет болеть к тому времени, когда вы закончите три портрета Железного человека. Однако вы не будете недовольны: готовая вещь выглядит превосходно.

Если вы не фанат Marvel, ассортимент Lego Art также включает в себя портреты некоторых любимых ситхов из «Звездных войн», пиксельные изображения «Битлз» и набор Энди Уорхола, который копирует его знаменитые фотографии Мэрилин Монро в стиле поп-арт.

16 LEGO Harry Potter 75954 Большой зал Хогвартса Это своего рода магия

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 9 до 14 лет

Количество элементов: 878 шт.

Количество фигурок: 14 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость

Серия: Harry Potter

Персонаж: Рон, Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Альбус Дамблдор, Драко Малфой, Минерва Макгонагалл, Букля, Хагрид, Джинни, Почти Безголовый Ник, Короста, Квиринус Квиррелл Плюсы Похоже на сцены из фильмов

Много минифигурок

Хорошая детализация Минусы Дорого для такого набора

С одной стороны, это забавный игровой набор для детей, где они могут возиться с минифигурками (включая Гарри, Гермиону, Рона, Драко Малфоя, Дамблдора, профессора Куоррела и, впервые, Хагрида) в воссоздании культовой столовой Хогвартса, а также комнаты для зелий и движущаяся лестницы.

С другой стороны, мельчайшие детали, которые позволяют ему быть похожим на Хогвартс из фильма, делают его отличным предметом коллекционирования для поклонников сериала любого возраста. Есть также другие замечательные наборы Хогвартса, с которыми он соединяется, образуя большой замок.

Однако, если вы серьезный поклонник Гарри Поттера, вышесказанное не совсем верно для книг/фильмов. Что вам нужно, так это эпический набор «Замок Хогвартс», который представляет собой воссоздание всего замка, как он появляется в фильмах, в масштабе микрофигурки (и он поставляется с множеством микрофигурок ), в комплекте с некоторыми комнатами сзади и Хижиной Хагрида плюс Гремучая ива. Это абсолютно зрелищно, и нет лучшей покупки для хардкорных фанатов.

17 LEGO Technic 42110 Land Rover Defender Классика инженерной мысли, да и дизайн Defender тоже неплох

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 11 лет

Количество элементов: 2573 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость, творческое мышление

Серия: Technic Плюсы Большие, вовлекающий строительный проект

Много инженерных деталей

Точные характеристики Минусы Требует много времени для сборки

Это не просто прекрасное воссоздание Defender — это также чрезвычайно впечатляющая инженерная сборка Lego Technic.

Движущийся рядный шестицилиндровый двигатель, независимая подвеска обеих осей, самая сложная коробка передач, которую Lego когда-либо делала, с функциональным рычагом переключения передач, рабочая лебедка, складывающиеся сиденья… и все это вписывается в модель настолько точно, что у нее есть специально изготовленные диски и эмблемы, а также кузов, окрашенный в правильный цвет.

18 LEGO Creator 31058 Грозный динозавр Три набора динозавров в одном

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 7 до 12 лет

Количество элементов: 174 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость, творческое мышление

Серия: Creator Плюсы Доступный

3 в 1

На самом деле 4 в 1 Минусы Хорошо подходит для сборки, но для игр не совсем

Это один из самых продаваемых наборов, и легко понять почему: это привлекательная цена, это динозавры и на самом деле три набора в одном. У вас есть возможность создать грозного тираннозавра, могущественного трицератопса или ужасающего птеродактиля.

Это отличное соотношение цены и качества, поэтому этот набор имеет такой головокружительный успех!

19 LEGO Super Mario 71360 Приключения вместе с Марио. Стартовый набор Новый интерактивный способ насладиться Lego

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 6 лет

Количество элементов: 231 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость, творческое мышление

В комплекте: программное обеспечение

Поддерживаемые ОС: iOS, Android

Серия: Super Mario

Персонаж: Гумба, Марио, Боузер-младший Плюсы Большой творческий потенциал

Марио довольно симпатичный

Веселая игра для детей Минусы Не так интересно для взрослых (хотя все равно интересная коллекционная вещь)

Наборы Lego Mario — результат сотрудничества между Lego и Nintendo, где вы можете использовать Lego для создания уровней, по которым должен пройти особый умный персонаж Марио — у него есть куча датчиков, поэтому вы можете вместе с ним преодолевать препятствия, основанные на навыках. Он определяет, на какой местности находится (и реагирует на них на своем маленьком ЖК-экране).

Вы собираете монеты, когда проходите «уровень» Lego — идея состоит в том, чтобы соревноваться в том, кто прошел уровень лучше всех. Дети могут создавать уровни друг для друга (или для родителей), а вы можете расширить начальный курс множеством дополнительных пакетов, каждый из которых добавляет интересные новые идеи. В этом пакете есть очень важная фигурка Марио, и он дает отличный представление о том, что делает система.

20 LEGO Ideas 21322 Пираты Залива Барракуды Очень крутой и большой набор

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 16 лет

Количество элементов: 2545 шт.

Количество фигурок: 8 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость, творческое мышление

Серия: Ideas Плюсы Отличный набор пиратского логова

Также превращается в классический пиратский корабль

Так много воспоминаний Минусы Не удобно размещать на полке

Если у вас, как и у многих фанатов, остались приятные воспоминания о наборах Lego Pirate конца 80-х — начала 90-х, перед этим набором, вдохновленным ими, будет трудно устоять. Его основная сборка представляет собой корабль, превращенный в островной аванпост, наполненный хитроумными деталями.

Он выглядит фантастически и на самом деле разделяется на две части, чтобы вы могли видеть все маленькие штрихи (или просто играть с ним). Но его также можно превратить в корабль в классическом стиле, вдохновленный набором кораблей Black Seas Barracuda 1989 года. Это абсолютный взрыв, и оно того стоит только из-за возвращения классической акулы Lego.

21 LEGO Creator 31105 Городской магазин игрушек Три отличных маленьких магазина, которые можно строить и играть

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 8 лет

Количество элементов: 554 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость, творческое мышление

Серия: Creator Плюсы Великолепные модели

Три разных варианта сборки Минусы В основном только для детей

Серия Lego Creator 3-в-1, безусловно, является отличным соотношением цены и качества, когда речь идет о том, чтобы дать детям (или взрослым) множество занятий.

Основная сборка из этого набора — милый маленький магазин игрушек, в котором есть ракета снаружи и крошечные товары внутри, а также целая гостиная над магазином. Или вы можете превратить его в кондитерскую и мастерскую… или вы можете превратить его в цветочный магазин!

22 LEGO Promotional 40305 Мини-модель магазина LEGO Магазин из Лего, в котором продают Лего

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: классический

Материал: пластик

Возраст: от 8 лет

Количество элементов: 362 шт.

Количество фигурок: 2 шт.

Развитие навыков: логика и мышление, моторика и ловкость Плюсы Можно продавать Лего или строить из него

Возможно, когда-нибудь станет предметом коллекционирования Минусы Скорее только для фанатов

Да, это Лего Магазин из Лего! Обойдите детальную витрину магазина, чтобы найти открытую заднюю часть с деталями внутри, включая крошечные конструкции Lego и блоки Lego с наклейками, которые делают их похожими на коробки с продуктами Lego.

Это Lego-ception, и это потрясающий подарок для большого фаната Lego.

Как выбрать лучший набор LEGO для себя

Выбор набора LEGO для себя — это увлекательный процесс, который требует учета ваших интересов, уровня опыта и целей. Чтобы сделать этот процесс проще и получить максимальное удовольствие от покупки и сборки, я подробно объясню, на что стоит обратить внимание.

1. Определите свои интересы

LEGO выпускает наборы на разные тематики, и в зависимости от ваших увлечений вы сможете найти что-то, идеально подходящее именно вам. Вот основные категории:

Фильмы и видеоигры: Наборы по мотивам «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Мира Юрского периода», Marvel и DC, «Майнкрафт».

Наборы по мотивам «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Мира Юрского периода», Marvel и DC, «Майнкрафт». Техника и механизмы: Линейки LEGO Technic, LEGO Creator или LEGO Icons предлагают автомобили, мотоциклы, грузовики и даже механизмы с двигателями.

Линейки LEGO Technic, LEGO Creator или LEGO Icons предлагают автомобили, мотоциклы, грузовики и даже механизмы с двигателями. Архитектура и художественные украшения: Коллекция LEGO Architecture с изображением знаменитых зданий или картины серии Art.

Коллекция LEGO Architecture с изображением знаменитых зданий или картины серии Art. Классика для творчества: LEGO Classic или Creator предлагают детали для свободного строительства и экспериментов.

LEGO Classic или Creator предлагают детали для свободного строительства и экспериментов. Фантазийные миры: LEGO Ninjago, LEGO Friends, LEGO City или LEGO Castle для тех, кому интересно что-то сюжетное.

LEGO Ninjago, LEGO Friends, LEGO City или LEGO Castle для тех, кому интересно что-то сюжетное. Модели для взрослых: Линейки LEGO для взрослых (18+), такие как Modular Buildings, Botanical Collection или UCS (Ultimate Collector Series), рассчитаны на опытных строителей.

Ваш интерес к определенной теме способствует выбору набора, с которым вы действительно будете наслаждаться работой.

2. Учитывайте свой возраст и уровень подготовки

Обратите внимание на возрастной рейтинг набора, указанный на упаковке или в описании. Хотя LEGO часто предназначены для всех возрастов, сложность проектов зависит от количества деталей и их размера:

Для начинающих или тех, кто хочет расслабиться: Наборы от 6+ до 12+ предлагают простые конструкции с небольшим количеством деталей (до 500-800). Отлично подходят для новичков.

Наборы от предлагают простые конструкции с небольшим количеством деталей (до 500-800). Отлично подходят для новичков. Для любителей: Наборы 12+ или 16+ обычно более сложные и содержат больше деталей (например, от 1000 до 2000). Они требуют больше времени и терпения.

Наборы обычно более сложные и содержат больше деталей (например, от 1000 до 2000). Они требуют больше времени и терпения. Для опытных сборщиков: Наборы с маркировкой 18+ или LEGO Technic содержат тысячи мелких деталей, сложные механизмы и занимают много времени. Например, модели автомобилей, крупных зданий или эксклюзивные коллекционные наборы.

Если вы новичок, не стоит сразу выбирать один из самых сложных наборов — начните с более простых серий, чтобы освоиться.

3. Учтите размер и место для сборки

Некоторые наборы LEGO могут быть достаточно крупными, поэтому перед покупкой продумайте, где вы будете собирать модель и где она будет храниться после сборки.

Мини-наборы (несколько десятков или сотен деталей) легко хранить и транспортировать.

(несколько десятков или сотен деталей) легко хранить и транспортировать. Средние наборы (1000–3000 деталей) требуют стола для сборки.

(1000–3000 деталей) требуют стола для сборки. Крупные модели, такие как замки или коллекционные корабли, не только занимают значительное место при сборке, но и требуют пространства для размещения готовой модели.

Если вы планируете работать с большими наборами, обеспечьте соответствующий стол и организуйте детали, чтобы не было хаоса.

4. Проверьте бюджет

LEGO известно своей высокой ценой, поэтому важно понять, сколько вы готовы потратить. Есть наборы на любой кошелек:

Для ограниченного бюджета: Мини-наборы (от 1000 рублей) или наборы из серий Classic и Creator.

Мини-наборы (от 1000 рублей) или наборы из серий Classic и Creator. Средний бюджет: Это объемные и интересные модели в диапазоне 5000–15000 (например, дома из City, корабли из Pirates или машины из Technic).

Это объемные и интересные модели в диапазоне 5000–15000 (например, дома из City, корабли из Pirates или машины из Technic). Премиум-уровень: Коллекционные модели для взрослых, такие как UCS Millennium Falcon или Lego Titanic, могут стоить $200 и больше (выше 20 000 рублей).

Если бюджет ограничен, также стоит присмотреться к распродажам или искать альтернативы у вторичных продавцов, например, на сайтах объявлений.

5. Рассмотрите коллекционные или лимитированные наборы

Если вы планируете собирать LEGO для коллекционирования, обратите внимание на редкие или лимитированные наборы:

Лимитированные серии (например, UCS Star Wars).

Выпуски по партнерским лицензиям (например, модели Ideas или Architecture), которые со временем становятся ценными.

Учтите, что в коллекционных наборах обычно больше уникальных деталей и расширенные если характеристики.

6. Наличие интерактивных функций

Обратите внимание, хотите ли вы что-то интерактивное, например, моторы и движение. LEGO Technic или модели с системой Powered Up помогают создавать движущиеся механизмы, что добавляет дополнительный интерес.

7. Подумайте о пользе

LEGO — это не только развлечение, но и возможность развить полезные навыки:

Интерьерные модели украсят ваш дом.

Механические наборы позволят глубже изучить принципы работы механизмов (например, трансмиссия и моторы).

Свободное творчество увеличивает креативность и мышление.

Примеры успешного выбора

Если вы любите машины, попробуйте LEGO Technic Porsche 911 или Lamborghini Sian. Если мечтаете о чем-то тематическом, выберите LEGO Harry Potter Hogwarts Castle. Для свободного творчества подойдет LEGO Classic: 1500 элементов. Любите дизайн? Попробуйте коллекцию цветов или серию LEGO Art.

Удачного выбора набора LEGO и приятного сборочного процесса!