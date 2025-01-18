Apple прекращает продажи iPhone 14 и iPhone SE в странах ЕС

Apple убирает iPhone 14 и iPhone SE (2022) из своих онлайн-магазинов в Европейском Союзе. Это связано с новым европейским законом. Он вступил в силу 28 декабря 2024 года и обязывает все небольшие и средние портативные электронные устройства продаваться с портом USB Type-C. Поскольку старые модели iPhone имеют порт Lightning, Apple предпочла убрать их с продажи, вместо того чтобы комплектовать с новым зарядным устройством USB Type-C.

Это решение уже действует в онлайн-магазинах Apple в странах ЕС. В их число вошли: Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды и других. Ожидается, что скоро эти модели исчезнут и из физических магазинов. Важно отметить, что это касается только ЕС. В Великобритании, вышедшей из ЕС, iPhone 14 и iPhone SE (2022) всё ещё доступны для покупки в онлайн-магазине Apple.

Новые модели iPhone 15 и iPhone 16, естественно, уже оснащены портом USB Type-C. Они продаются без проблем. Закон ЕС направлен на уменьшение электронных отходов. Это предлагает потребителям выбор – покупать устройство с зарядным устройством или без него. Данный стандарт распространяется не только на телефоны, но и на ноутбуки, для которых он вступит в силу 28 апреля 2026 года. Цель закона — унифицировать зарядные устройства и сделать рынок более экологичным. Ожидается также скорый выпуск нового iPhone SE, который, вероятно, будет уже с портом USB Type-C.