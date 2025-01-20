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Интернет и ПО

TikTok вернулся в США, но не в App Store

Владислав Ильин Владислав Ильин
20.01.2025
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TikTok вернулся в США

TikTok вернулся в США для некоторых пользователей, у которых установлено приложение. Но App Store от Apple и Google Play по-прежнему не предлагают его для загрузки или обновления.

TikTok объявил в воскресенье , что он «находится в процессе восстановления обслуживания». Но приложение по-прежнему недоступно в App Store и Google Play. Если вы ищете TikTok в App Store, вы увидите: «TikTok и другие приложения ByteDance недоступны в стране где вы находитесь». В то время как Google Play сообщает: «Загрузки этого приложения приостановлены из-за текущих юридических требований США».

В сообщении Apple также содержится ссылка на страницу поддержки , где объясняется, почему компания удалила TikTok .

TikTok прекратил работу в США в субботу вечером. Как раз перед принятием закона, который требует от его владельца ByteDance отказаться от своих активов или подвергнуться общенациональному запрету.

Но в воскресенье TikTok вернулся для некоторых пользователей в США «по соглашению» с поставщиками услуг, заявила компания. Всплывающее окно, отображаемое в приложении, благодарит пользователей за терпение. И сообщает, что его восстановление произошло «в результате усилий президента Трампа».

Ни одна из вовлеченных компаний не ответила на запросы о дополнительных комментариях. Однако его восстановление на данный момент предполагает, что хостинг-провайдер приложения Oracle и его партнер CDN Akamai полагаются на обещание Трампа. Он поснил,что не будет «никакой ответственности» для компаний, которые поддерживают TikTok. Другие представители правительства, такие как сенатор-республиканец Том Коттон, похвалили магазины приложений за удаление приложений ByteDance. Они заявили, что любая компания, которая содействует TikTok, «может столкнуться с сотнями миллиардов долларов губительной ответственности».

Источник — theverge

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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