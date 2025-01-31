Apple стоит позаимствовать эту фишку Galaxy S25 Ultra

После недели тестов нового Samsung Galaxy S25 Ultra я обнаружил неочевидный, но важный плюс: экран с антибликовым покрытием. Рассказываю, почему эта технология должна появиться в iPhone 17.

Чем удивил Galaxy S25 Ultra: экран без бликов и отражений

S25 Ultra — эволюция прошлой модели. Тонкие рамки, 6,9-дюймовый экран, камера 50 Мп. Но главное — покрытие Gorilla Armor 2. Оно снижает блики на 75% (по данным CNET).

На практике это работает так:

Читаю новости на солнце — экран не превращается в зеркало.

Снимаю фото под лампами — нет бликов в видоискателе.

Смотрю видео — меньше отвлекающих отражений.

iPhone 16 Pro vs S25 Ultra: сравнение в реальных условиях

Мой iPhone 16 Pro яркий, но в конкуренции с Samsung проигрывает. На его экране заметны:

Яркие пятна от источников света.

Размытые блики при съемке.

«Шум» при работе на улице.

Galaxy S25 Ultra создает эффект погружения. Экран словно сливается с изображением. Для фотографов и видеоблогеров это ключевое преимущество.

Тренды 2025: как экраны смартфонов становятся умнее

Антибликовое покрытие — не единственный прорыв. Производители экспериментируют:

OnePlus 13: сенсор работает под дождем или в перчатках.

TCL 60 XE NxtPaper: переключатель в режим «электронных чернил».

Google Pixel 9 Pro: динамическая регулировка цветовой температуры.

По мнению DisplayMate, антибликовые технологии станут стандартом для флагманов к 2026 году.

Почему Apple стоит добавить антибликовый экран в iPhone 17

Три причины для Apple:

Практичность. 87% пользователей смартфонов сталкиваются с бликами (данные Statista 2024). Конкуренция. Samsung уже два года использует технологию в Ultra-моделях. Креатив. Видеографы оценят точную цветопередачу без искажений.

Эксперты CNET считают: такой экран повысит продажи iPhone среди профессионалов.

Будущее смартфонов: простые улучшения с большим эффектом

Антибликовое покрытие — пример «тихого» апгрейда. Оно не рекламируется как ИИ-чип или 200 Мп камера, но меняет опыт использования.

Вывод: Apple может сделать iPhone 17 прорывным, позаимствовав проверенную технологию. Как минимум, это снизит количество негативных отзывов о бликах на солнце.