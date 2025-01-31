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Apple стоит позаимствовать эту фишку Galaxy S25 Ultra

1 0 Смартфоны и телефоны
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

После недели тестов нового Samsung Galaxy S25 Ultra я обнаружил неочевидный, но важный плюс: экран с антибликовым покрытием. Рассказываю, почему эта технология должна появиться в iPhone 17.

Чем удивил Galaxy S25 Ultra: экран без бликов и отражений

S25 Ultra — эволюция прошлой модели. Тонкие рамки, 6,9-дюймовый экран, камера 50 Мп. Но главное — покрытие Gorilla Armor 2. Оно снижает блики на 75% (по данным CNET).

На практике это работает так:

  • Читаю новости на солнце — экран не превращается в зеркало.
  • Снимаю фото под лампами — нет бликов в видоискателе.
  • Смотрю видео — меньше отвлекающих отражений.

iPhone 16 Pro vs S25 Ultra: сравнение в реальных условиях

Мой iPhone 16 Pro яркий, но в конкуренции с Samsung проигрывает. На его экране заметны:

  • Яркие пятна от источников света.
  • Размытые блики при съемке.
  • «Шум» при работе на улице.

Galaxy S25 Ultra создает эффект погружения. Экран словно сливается с изображением. Для фотографов и видеоблогеров это ключевое преимущество.

Тренды 2025: как экраны смартфонов становятся умнее

Антибликовое покрытие — не единственный прорыв. Производители экспериментируют:

  • OnePlus 13: сенсор работает под дождем или в перчатках.
  • TCL 60 XE NxtPaper: переключатель в режим «электронных чернил».
  • Google Pixel 9 Pro: динамическая регулировка цветовой температуры.

По мнению DisplayMate, антибликовые технологии станут стандартом для флагманов к 2026 году.

Почему Apple стоит добавить антибликовый экран в iPhone 17

Три причины для Apple:

  1. Практичность. 87% пользователей смартфонов сталкиваются с бликами (данные Statista 2024).
  2. Конкуренция. Samsung уже два года использует технологию в Ultra-моделях.
  3. Креатив. Видеографы оценят точную цветопередачу без искажений.

Эксперты CNET считают: такой экран повысит продажи iPhone среди профессионалов.

Будущее смартфонов: простые улучшения с большим эффектом

Антибликовое покрытие — пример «тихого» апгрейда. Оно не рекламируется как ИИ-чип или 200 Мп камера, но меняет опыт использования.

Вывод: Apple может сделать iPhone 17 прорывным, позаимствовав проверенную технологию. Как минимум, это снизит количество негативных отзывов о бликах на солнце.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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