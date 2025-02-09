Leica, возможно, работает над новой камерой с электронным видоискателем (EVF)

В сети появилась информация о том, что компания Leica, возможно, готовит к выпуску новую камеру в своей культовой серии M. Как сообщает издание Leicarumors, во второй половине этого года мы можем увидеть Leica M с электронным видоискателем (EVF).

Что это значит для фанатов Leica?

Пока не совсем ясно, что это будет за модель. Есть предположения, что это может быть специальная версия M11 или даже совершенно новая камера под названием «Leica M EVF». Интересно, что первые изображения этой камеры просочились в сеть еще в мае прошлого года, и тогда многие думали, что это будет Leica M12 с дальномером и электронным видоискателем.

Зачем Leica это делает?

Вопрос, который возникает у многих: зачем Leica решила добавить EVF в свою M-серию? Ведь цифровые камеры Leica M всегда славились своим «ретро-опытом» ручной фокусировки с помощью дальномера. Leica M11 уже немного отошла от традиций, но выпуск модели с EVF стал бы еще одним шагом в сторону от классической концепции.

Возможные причины

У Leica уже есть внешние электронные видоискатели для M-серии, которые крепятся на «горячий башмак». Но они, скорее, вспомогательные инструменты, полезные при использовании светосильной оптики или длиннофокусных объективов. Возможно, Leica видит в этом специальном издании с EVF способ привлечь внимание к использованию больших апертур и сверхдлинных фокусных расстояний с объективами M-байонета.

Что дальше?

Пока это только слухи, но они звучат весьма правдоподобно. Будем следить за новостями и держать вас в курсе! А пока поделитесь своим мнением: как вы относитесь к идее Leica M с электронным видоискателем? Нужен ли он в камере, которая всегда славилась дальномером? Пишите в комментариях!