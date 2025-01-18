Вышло новое промо-видео, посвящённое Galaxy S25

Samsung выпустила новый промо-ролик, который подогревает интерес к мероприятию, посвященному выходу смартфонов серии Galaxy S25. На видео можно увидеть впечатляющие голографические проекции и звуковое сопровождение. Они, судя по всему, демонстрируют прорыв в области мобильного ИИ Galaxy.

Ролик демонстрирует, как голограммы преображают городской пейзаж, намекая на новые возможности серии Galaxy S25. Официальная дата презентации – 22 января в Сан-Хосе, Калифорния.

Помимо новых смартфонов, ожидается презентация One UI 7, новой платформы ИИ от Samsung, которая сделает смартфоны Galaxy более интуитивными и естественными в использовании. Samsung продемонстрирует улучшенную работу Bixby и новые функции ИИ, которые изменят взаимодействие пользователей с миром. В частности, ожидается улучшенная ночная съемка и звук. Также мы ждем новые функции, такие как «Now Bar» с «Now Brief» для отображения важных событий дня на экране блокировки.

«Now Bar» будет предлагать персонализированные рекомендации по развлечениям, навигации и общению. Также, ранее, появились промо-изображения Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra в синем и серебристом цветах. По слухам, Galaxy S25 Ultra получит 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и улучшенную камеру с основным объективом на 200 Мп.

Видео-ролик можно посмотреть в нашей группе в VK.