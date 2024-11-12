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Apple планирует выпустить два новых устройства в 2026 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.11.2024
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Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что компания Goertek, поставщик Apple, возможно, получила заказы на производство двух новых продуктов, которые планируется выпустить в 2026 году.

Умная IP-камера

Один из продуктов — это умная IP-камера для умного дома. Количество производства, которых составит десятки миллионов единиц. Это станет первым самостоятельным продуктом Apple в категории IP-камер для умного дома. Компания уже давно предлагает HomeKit, API и протоколы для работы с умным домом. Кроме того, в ассортименте компании есть такие продукты, как HomePod и Apple TV. Не совсем понятно, чем новая камера будет отличаться от уже существующих решений HomeKit Secure Video. Они ведь и так поддерживают камеры сторонних производителей.

Куо считает, что IP-камеры — перспективный рынок. Он оценивает его производство в 30-40 миллионов единиц в год. Поэтому Apple планирует занять на нём значительную долю, рассчитывая продать не менее 10 миллионов камер. Выпуск камеры в 2026 году совпадает с ожидаемым широким внедрением стандарта Matter, что может способствовать успеху продукта. В будущем Apple планирует расширить своё присутствие на рынке аксессуаров для умного дома.

AirPods для здоровья

Второй продукт, который, предположительно, будет производить Goertek, — это новые AirPods, ориентированные на мониторинг здоровья пользователя. Это соответствует общей стратегии компании по диверсификации и расширению своего присутствия на различных рынках, что должно привлечь инвесторов. Однако, iPhone все еще остаётся основным источником дохода компании. Ранее, после закрытия автомобильного проекта, ходили слухи о наращивании инвестиций Apple в развитие умного дома и искусственного интеллекта.

Хотя Apple Intelligence уже представлена, конкретных шагов в направлении умного дома было немного, за исключением слухов об умном мониторе. Интересно отметить, что ранее Goertek уже сотрудничал с Apple, но затем прекратил работу из-за проблем с качеством, однако сейчас отношения, судя по всему, наладились.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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