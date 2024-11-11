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Электроника и техника

«Локатор» от Apple позволит делится местоположением потерянных вещей

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.11.2024
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«Локатор» от Apple позволит делится местоположением потерянных вещей

В обновлении iOS 18.2, которое сейчас доступно в бета-версии, появилась полезная функция. А именно: возможность делиться местоположением потерянных предметов. В их число входят AirTag или другие аксессуары, поддерживающие функцию «Локатор». Делиться можно с другими людьми или даже авиакомпаниями. Это означает, что если вы потеряли сумку с AirTag, то сможете поделиться местоположением с авиакомпанией, чтобы быстрее её найти.

Функция называется «Поделиться местоположением предмета». Она работает следующим образом: вы создаёте ссылку в приложении «Локатор», которую затем отправляете тому, кому хотите помочь отследить предмет. Получатель ссылки увидит местоположение предмета на интерактивной карте, которая автоматически обновляется. Ссылка имеет ограниченный срок действия — она перестаёт работать через неделю или когда предмет найден. Важно отметить, что Apple позаботилась о конфиденциальности. Доступ к местоположению будет ограничен небольшим количеством людей. Для просмотра ссылки потребуется авторизация.

Локатор от Apple

Более пятнадцати крупных авиакомпаний, включая Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways и многие другие, уже сотрудничают с Apple. Они будут использовать эту функцию для поиска утерянного багажа. Авиакомпании смогут получать доступ к местоположению потерянных вещей через безопасный и конфиденциальный канал. Это значительно упростит процесс поиска потерянного багажа как для пассажиров, так и для авиакомпаний. Кроме того, компания SITA, предоставляющая технологии для управления багажом более чем 500 авиакомпаниям, интегрирует эту функцию в свою систему WorldTracer.

В основе функции «Поделиться местоположением предмета» лежит сеть «Локатор», объединяющая миллиарды устройств Apple. Эта сеть использует технологию Bluetooth для обнаружения потерянных предметов и передачи информации о их местоположении владельцу. Весь процесс зашифрован, что обеспечивает конфиденциальность данных. Таким образом, Apple предоставляет пользователям удобный и безопасный инструмент для поиска потерянных вещей, значительно улучшая пользовательский опыт, особенно в путешествиях. Ожидается, что окончательная версия функции станет доступна широкой публике в декабре.

Источник — apple

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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