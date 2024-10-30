Apple переносит производство iPhone 17 в Индию

Apple только в прошлом месяце начала продажи iPhone 16, но уже работает над следующей линейкой iPhone 17. И, как сообщается, Индия является важным звеном в цепочке поставок компании, где будут разрабатываться ранние производственные образцы базовой модели.

Это касается только базовой модели iPhone 17

Зависимость Apple от Китая в плане производства хорошо известна. Тим Кук даже недавно пообещал продолжить увеличивать инвестиции компании в Китай.

Но Apple годами работает над диверсификацией своей цепочки поставок, чтобы снизить зависимость от Китая. Существует множество экономических и связанных с уменьшением риска причин для этого. Сообщается, что Apple достигла нового важного рубежа в этом отношении.

Согласно The Information:

Впервые Apple использует индийскую фабрику для производства ранних образцов базовой модели iPhone 17. Выбор индийской фабрики для этой стадии разработки iPhone — выяснения того, как превратить прототип, разработанный в Купертино, в устройство, которое можно производить массово — подчеркивает прогресс, достигнутый Apple в диверсификации своей цепочки поставок в Индию из Китая, и ее уверенность в возможностях индийских инженеров. Все это потому, что данная работа является наиболее сложным и ресурсоемким аспектом разработки продукции Apple, говорят нынешние и бывшие сотрудники Apple. Внутри компании этот этап известен как New Production Introduction или NPI и включает в себя доработку дизайна и материалов iPhone, а также эксперименты с различными типами оборудования и производственными процессами, чтобы гарантировать, что миллионы iPhone могут быть произведены в день в разных местах с минимальным количеством дефектов. Большая часть этой разработки обычно происходит в период с октября по май.

Известный аналитик Джек Ма отмечает, что это касается только базовой модели iPhone 17. Apple продолжит выпускать и тестирование 17 Pro, 17 Pro Max и долгожданного 17 Air в Китае.

Тем не менее, это является значительным развитием компании. Исторически сложилось так, что Apple было сложно воспроизвести производственный опыт, накопленный в Китае, где-либо еще.

Но если дела с iPhone 17 пойдут хорошо, в будущем нам следует ожидать дальнейших достижений и расширения производства в Индии.