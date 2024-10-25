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Apple объявила дату начала «захватывающей недели анонсов»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.10.2024
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Apple объявила дату начала «захватывающей недели анонсов»

Apple официально объявила о «захватывающей неделе анонсов», посвященной линейке Mac, которая стартует 28 октября. Это сообщение, сделал старший вице-президент по маркетингу Грег Джосвиак в X. Вместо традиционного мероприятия, Apple, по всей видимости, представит новые продукты посредством серии пресс-релизов и, потенциально, видеороликов на протяжении всей недели.

Ключевые ожидаемые анонсы

Прежде всего, ожидается презентация новых компьютеров Mac, оснащенных чипом M4, впервые представленным в iPad Pro. В частности, предполагается появление обновленных моделей 14-дюймового MacBook Pro с увеличенным объемом оперативной памяти (минимум 16 ГБ) и улучшенными процессором и графическим процессором, а также высокопроизводительных моделей MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max. Кроме того, планируется обновление iMac с чипом M4 и улучшенными характеристиками, и Mac mini, который, по слухам, получит измененный дизайн, возможно, более компактный, приближенный к размерам Apple TV.

Далее, анонсы могут также включать в себя обновления программного обеспечения Apple, сосредоточенные на концепции «Apple Intelligence». Это может означать интеграцию новых функций, таких как помощь в написании текста на базе ИИ, обновленный Siri с улучшенным диалогом и усовершенствованные инструменты для работы с фотографиями в приложении «Фотографии».

Наконец, в дополнение к новым компьютерам Mac, Apple, вероятно, представит новые аксессуары с интерфейсом USB-C, включая Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad. В целом, неделя анонсов обещает стать значительным событием для поклонников Apple и мира технологий.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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