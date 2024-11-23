Lian Li DK07 — эргономичный стол и корпус для ПК

Хотите стол, который легко превращается из сидячего в стоячий, и при этом является мощным корпусом для компьютера? Тогда Lian Li DK07 – это то, что вам нужно. Если, конечно, цена не является решающим фактором.

За 1399 долларов США вы получаете многофункциональную рабочую станцию премиум-класса. DK07 – это не просто стол, а полноценный корпус ПК. Он может вместить компоненты одного или даже двух мощных компьютеров. Представьте: две материнские платы формата E-ATX, два блока питания ATX и до 16 жестких дисков – всё это внутри вашего стола.

Как устроен Lian Li DK07

В феврале 2024 года компания Lian Li показала прототип стола со встроенным OLED-экраном в столешницу. Однако серийная версия DK07 обошлась без него, сохранив при этом впечатляющий функционал. Регулировка высоты осуществляется с помощью электродвигателя и сенсорной панели, позволяя плавно переключаться между сидячим и стоячим положением. Прочный корпус из стали, закаленного стекла и алюминия выдерживает нагрузку до 100 кг.

Система охлаждения DK07 – это отдельная песня. Стол может вместить до 17 вентиляторов и различных конфигураций радиаторов. Вместимость для видеокарт впечатляет: поддерживаются модели длиной до 383 мм. Модульная конструкция кронштейна позволяет легко перенастраивать систему под ваши нужды.

Хранение данных тоже на высоте: в этом столе найдут себе место до 16 накопителей. Два встроенных ящика с органайзерами помогут поддерживать порядок на рабочем месте. На каждой стороне стола расположены два порта USB Type-C и Type-A, со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с. Также есть разъемы для аудио и микрофона. Кроме того, производитель не забыл и про беспроводную зарядку.

Безопасность тоже продумана: блокировка сенсорной панели предотвращает случайное изменение высоты стола. Внутренняя система организации кабелей с липучками и зажимами держит провода в порядке. Размеры стола (глубина 80,5 см, ширина 148 см, высота регулируется от 67,6 см до 116,2 см) позволяют ему легко вписаться в большинство помещений. DK07 совместим с большинством распространенных форматов материнских плат: E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Источник — lian-li