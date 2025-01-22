OpenAI и партнеры запускают Stargate: $500 млрд на ИИ-инфраструктуру к 2029

Компания OpenAI вместе с Oracle, SoftBank и инвестфондом MGX объявила о планах вложить $500 млрд в создание ИИ-инфраструктуры в США. Проект под названием Stargate стартует с $100 млрд уже в 2025 году. Цель — построить дата-центры и вычислительные мощности для разработки новых моделей ИИ, включая искусственный общий интеллект (AGI).

Где построят «звездные врата»?

Первые объекты Stargate уже возводятся в Техасе: 10 зданий площадью по 500 тыс. квадратных футов каждое. Позже их число увеличится до 20, а новые площадки появятся в других штатах. Как сообщил глава Oracle Ларри Эллисон на пресс-конференции в Белом доме: «Это не просто планы — строительство уже началось».

Интересно, что часть инфраструктуры может использовать чипы, разработанные специально для OpenAI — компания ведет переговоры с Broadcom. К проекту также подключились Microsoft, Nvidia и Arm (принадлежит SoftBank).

Почему Microsoft согласилась делиться OpenAI?

Ранее Microsoft была эксклюзивным облачным партнером OpenAI, но теперь сделка пересмотрена. Компания сохранит право первого отказа на предоставление вычислительных мощностей, но OpenAI сможет обращаться к другим провайдерам, если Microsoft не справится. Акции Oracle и Nvidia после анонса Stargate выросли, как и бумаги Microsoft — вероятно, из-за обещаний OpenAI активнее использовать Azure.

Кто платит?

SoftBank (председатель — Масаёси Сон) управляет финансами проекта и уже выделил $100 млрд.

(председатель — Масаёси Сон) управляет финансами проекта и уже выделил $100 млрд. Oracle предоставляет облачные технологии и инфраструктуру.

предоставляет облачные технологии и инфраструктуру. MGX (ОАЭ) и другие инвесторы дополняют бюджет.

При этом Microsoft, чтобы покрыть свои расходы на ИИ, подняла цены на пакеты Microsoft 365 на 45%.

AGI, медицина и «золотой век»: чем займется Stargate?

По словам Эллисона, одна из целей проекта — внедрение ИИ в управление электронными медкартами для помощи врачам. Масаёси Сон видит в Stargate путь к «искусственному суперинтеллекту», который решит неразрешимые проблемы человечества: «Это начало нашей золотой эры».

Однако OpenAI продолжает осторожничать с термином AGI. За день до анонса CEO Сэм Олтман заявлял, что AGI — пока лишь «расплывчатая концепция». Но в официальном заявлении партнеры намекают на амбиции: «AGI создается для блага человечества».

Кто впереди в гонке ИИ-инфраструктуры?

Microsoft планирует потратить $80 млрд в 2025.

планирует потратить $80 млрд в 2025. Amazon в 2024 вложил $75 млрд, и сумма вырастет.

в 2024 вложил $75 млрд, и сумма вырастет. Google увеличит расходы сверх $50+ млрд 2024 года.

Но если Stargate выполнит план и израсходует $100 млрд уже в 2025, он обойдет всех.

Риски и вопросы

Политика . Проект стартовал после отмены указа Байдена о безопасном ИИ администрацией Трампа — это может повлиять на регулирование.

. Проект стартовал после отмены указа Байдена о безопасном ИИ администрацией Трампа — это может повлиять на регулирование. Экономика . Гигантские траты на дата-центры могут привести к перегреву рынка.

. Гигантские траты на дата-центры могут привести к перегреву рынка. Этика. Создание AGI без четких стандартов вызывает споры.

Что важно запомнить:

Масштаб : $500 млрд за 4 года — крупнейшая инвестиция в ИИ-инфраструктуру.

: $500 млрд за 4 года — крупнейшая инвестиция в ИИ-инфраструктуру. Участники : Oracle, SoftBank, Nvidia, Microsoft объединились вокруг OpenAI.

: Oracle, SoftBank, Nvidia, Microsoft объединились вокруг OpenAI. Цели : AGI, медицина, решение глобальных проблем.

: AGI, медицина, решение глобальных проблем. Конкуренция: Гонка между tech-гигантами обостряется.

Если Stargate реализует задуманное, это изменит не только ИИ-индустрию, но и глобальную экономику. Но пока вопросов больше, чем ответов — особенно в этической плоскости.