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Интернет и ПО

Бум ИИ: компаниям стоит учесть итоги «золотой лихорадки»

Владислав Ильин Владислав Ильин
22.01.2025
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Бум ИИ

Бум ИИ: новая «золотая лихорадка» с рисками и уроками. Как золотая лихорадка 1848 года изменила Калифорнию, так и запуск ChatGPT 3.5 в 2022 году перевернул мир технологий. Оба события вызвали ажиотаж, привлекая миллионы — от старателей до IT-инвесторов. Но если Маршалл нашел самородок, то ИИ-революция принесла не только возможности, но и вызовы.

Темная сторона ИИ: авторские права, этика и «Дикий Запад»

С ростом популярности ИИ и больших языковых моделей (LLM) на поверхность всплыли проблемы: нарушение авторских прав, предвзятость алгоритмов, угрозы приватности, влияние на рабочие места. Регулирование ЕС через Закон об ИИ — своевременный шаг, чтобы обуздать хаос. Однако компании уже бросились внедрять ИИ в продукты, чтобы повысить продажи и клиентский опыт.

«ИИ — не золотой самородок. Без контроля он может стать «никотином» для бизнеса», — предупреждает Марк Молинье, технический директор Cohesity в EMEA.

Ошибки, которые дорого обходятся: от Тэй до утечек данных

История с чат-ботом Тэй от Microsoft — яркий пример рисков. За 16 часов он опубликовал 95 тыс. расистских твитов, испортив репутацию компании. По данным Cohesity, 78% пользователей боятся неконтролируемого использования их данных ИИ.

Где чаще всего ошибаются компании:

  • Разработчики случайно делятся кодом через публичные LLM.
  • Клиенты теряют доверие из-за непрозрачности алгоритмов.
  • Данные попадают в чужие руки из-за слабого контроля доступа.

Как укротить бум ИИ: правила вместо «лихорадки»

Чтобы избежать повторения ошибок облачных вычислений (когда компании теряли время и деньги из-за хаотичного внедрения), нужны строгие внутренние политики. Примеры:

  • Amazon и JPMorgan ограничили доступ сотрудников к ChatGPT до внедрения контроля.
  • Ролевой доступ к данным — только сотрудники с правами могут работать с конфиденциальной информацией.
  • Геоблокировки — соблюдение суверенитета данных в разных странах.

«ИИ — не магия. Без прозрачности обучения и контроля доступа последствия могут быть фатальными», — отмечает Молинье.

Прозрачность обучения: почему это важно?

Если ИИ примет вредоносное решение, компании придется объяснить суду, как модель этому научилась. Для этого нужно:

  1. Классифицировать данные, используемые для обучения.
  2. Вести журнал версий моделей.
  3. Запрещать доступ к незаконному контенту (как в случае иска NYT против OpenAI).

Проблема: Сегодня почти невозможно отследить, какие данные повлияли на решение ИИ. Это «слепое пятно» грозит судебными исками и потерей репутации.

Защита ИИ-моделей: уроки из IT-безопасности

Опыт Tesla показывает: обучение ИИ — долгий и уязвимый процесс. Как защитить наработки:

  • Использовать «снимки» системы для отката к предыдущим версиям.
  • Внедрять шифрование данных и контроль доступа.
  • Блокировать попытки конкурентов скопировать модели (как в случае с GPT и NYT).

«Без резервных копий и прозрачности вы рискуете потерять годы работы», — подчеркивают эксперты.

Что делать компаниям в 2025?

  1. Регулируйте доступ — ограничьте использование публичных LLM до внедрения политик.
  2. Внедряйте ролевой контроль — только нужные люди получают доступ к нужным данным.
  3. Документируйте всё — от источников данных до изменений в моделях.
  4. Готовьтесь к аудитам — суды всё чаще интересуются «кухней» ИИ.

P.S. ИИ — это не золотой самородок, а инструмент. Как и молоток, он может построить дом или разбить окно. Выбирайте, как им пользоваться.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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