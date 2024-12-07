A4Tech BH235: обзор Bluetooth-гарнитуры для игр и работы

A4Tech BH235 — универсальная беспроводная гарнитура для игр, работы и музыки.

Ищете удобную беспроводную гарнитуру? Необходимо чтобы она была недорогой, с качественным звуком и микрофоном? Вы пришли по адресу. Здесь мы проведем подробный обзор гарнитуры BH235 от A4Tech. Проверим удобство ее использования, качество звука, микрофона и выясним для каких целей она подходит больше всего.

Гарнитура A4Tech BH235 относится к сегменту рынка недорогих устройств. Выбор в этой категории, пожалуй, один из самых сложных. Почему, спросите вы? Все потому, что в данном сегментен нет какого-то определенного лидера или эталона. Огромное количество производителей предлагают свои устройства, большинство из которых полное барахло. Поэтому ошибиться очень легко, потратив свои деньги на плохой продукт. Чтобы этого не произошло, мы выбираем для своих обзоров именно те устройства, которые могут предложить максимум ценности за свою стоимость. Возможно, A4Tech BH235 является именно таким продуктом. А узнать вы это сможете прочитав наш обзор.

В этом обзоре мы рассмотри для каких целей лучше всего подходит данная гарнитура. Протестируем ее в играх, при прослушивании музыки и в качестве гарнитуры для офисной работы. Также не забудем проверить качество сборки, удобство использования и другие функции, которые она может предложить. Начинаем!

Характеристики A4Tech BH235

Тип конструкции: накладной Совместимые платформы: PC, Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS Тип соединения: Bluetooth 5.3 Управление: кнопочное/сенсорное Частотный диапазон наушников: 20 Гц — 20 кГц Частотный диапазон микрофона: 100 Гц — 10 кГц Чувствительность микрофона: -42 дБ Диапазон работы: 10 м Время работы: 55 ч Время полной зарядки: 1.5 ч Разъем для зарядки: USB Type-C Вес: 139 г

Комплектация

A4Tech BH235 поставляется в фирменной картонной коробке. Внутри которой гарнитура уложена в пластиковый футляр.

В комплекте можно найти: проводок для зарядки USB-C — USB-C, Bluetooth передатчик и инструкцию. На этом все.

Внешний вид и конструкция

Корпус чаш и оголовья гарнитуры выполнены из вполне стандартного для данного вида устройств пластика. Он гладкий и приятный на ощупь. Амбушюры несъемные. Они, как и подушка оголовья, сделаны из мягкого кожзама с наполнением. Как поведет себя этот материал (кожзам) со временем, сказать сложно. Сейчас можно отметить только то, что он весьма приятен тактильно и хорошо держит форму.

Штанга микрофона имеет откидную конструкцию. Ее можно пошагово вращать по одной оси примерно на 120 градусов. Сама штанга выполнена из гладкого гнущегося материала. Микрофон на ее конце защищен поролоновой насадкой. На месте крепления штанги микрофона к чаше расположена единственная сенсорная кнопка. Она позволяет быстро включать или отключать микрофон.

На левой чаше также находятся кнопки управления: регулировка громкости и кнопка питания. Чуть ниже расположен порт USB-C для зарядки и индикатор состояния.

Оголовье, стандартно, имеет раздвижную конструкцию для регулировки удобства посадки. Обе чаши могут вращаться в одном направлении на 90 градусов.

Подключение и удобство

A4Tech BH235 подключается по Bluetooth 5.3 к любому устройству без каких-либо проблем. Просто необходимо зажать кнопку питания на 2 секунды, гарнитура войдет в режим сопряжения и появится в списке подключения на вашем устройстве. Если по какой-то причине на вашем устройстве нет Bluetooth, в комплекте прилагается передатчик USB-A, который позволит выполнить подключение.

Вся гарнитура весит всего 139 г, поэтому при ношении на голове она практически незаметна. Я просидел в ней непрерывно около двух часов и смог бы просидеть еще столько же без каких-либо проблем и дискомфорта. Благодаря накладной конструкции чаш, уши не потеют, а легкий вес не позволит шее затечь.

Регулировка оголовья позволяет использовать гарнитуру, как взрослым, так и детям. У меня большая голова, но никаких сложностей с этим не возникло. Моя 11-ти летняя дочь также легко подогнала оголовье под свой размер и могла спокойно ее использовать.

Звук и микрофон

A4Tech BH235 оснащена 40-мм драйверами, которые выдают вполне хороший и точный звук. Есть бас, есть середина, верх тоже очень четкий. Можно, конечно, придраться к ширине звуковой сцены, но вспоминая стоимость гарнитуры, делать это просто неприлично.

Гарнитура позволяет слушать музыку любых жанров, в том числе на высоких уровнях громкости, хотя в общем-то специально для этого и не предназначена. Поп, рок, хип-хоп, электро все звучит хорошо и приятно. Честно признаться, решив включить несколько треков из нового альбома Marilyn Manson, я так увлекся, что прослушал весь альбом целиком.

При просмотре фильмов картина та же. Диалоги четкие, взрывы крушения и прочие кино-эффекты звучат как надо.

Даже в играх есть определенный эффект погружения. Хотя гарнитура может обеспечить только стерео, звуки доносятся не только справа или слева, но также можно отчетливо расслышать противника спереди и сзади. Задержка Bluetooth-соединения вообще не заметна, по моему мнению, хотя профессиональным геймером я не являюсь.

Что касается микрофона. Он точно может обеспечить хорошую слышимость вашей речи. Производитель заявляет об использовании в микрофоне какой-то особенной технологии шумоподавления, но более конкретной информации об этом найти не удалось. Микрофон просто хорошо справляется со своей задачей. Кроме того, есть полезная сенсорная кнопка отключения. Это очень удобно если вы хотите быстро отключить связь с собеседником не прерывая звонок.

Время автономной работы

Производитель заявляет внушительные 55 часов работы на одном заряде и полную зарядку за 1,5 часа. Из коробки гарнитура была заряжена на 90 %. При непрерывном использовании, в ходе тестирования, на протяжении 4 часов (1 час фильмы + 1,5 часа музыки + 0,5 часа игры + 1 час просто сопряжение) уровень заряда не изменился. Остались все те же 90 %. Что дает все основания верить заявленному времени автономной работы.

Впечатление

По ходу обзора я изо всех сил пытался найти минусы в A4Tech BH235, учитывая ее цену, конечно. Но так и не смог этого сделать. Гарнитура отлично подойдет, как офисному работнику, так и оператору колл-центра. В ней можно слушать музыку на достойном уровне, можно играть, получая хорошие впечатления.

В конечном итоге A4Tech BH235 можно смело рекомендовать к покупке большинству пользователей, которые делают все из выше перечисленного понемногу. Занимайтесь работой, слушайте музыку или играйте в перерывах, а в конце дня получайте удовольствие от просмотра любимого фильма.