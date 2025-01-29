Microsoft добавила виджет iPhone в меню Пуск Windows 11

Компания Microsoft представила важное обновление для пользователей iPhone в Windows 11. Теперь подключенный смартфон можно контролировать прямо из меню «Пуск» через специальный виджет. Как сообщается в блоге Windows Insider, виджет отображает уведомления, уровень заряда батареи, недавние контакты, статус подключения и другие данные.

Что нужно для работы функции?

Установить последнюю тестовую сборку Windows 11 (каналы Dev или Beta) и быть участником программы Windows Insider.

Обновить приложение Phone Link до версии 1.24121.30.0 или новее.

до версии 1.24121.30.0 или новее. Иметь аккаунт Microsoft и ПК с поддержкой Bluetooth LE.

Важно: функция недоступна для редакций Pro Education и Education. Даже если ваше устройство совместимо, обновление распространяется поэтапно — возможно, придётся подождать.

Что ещё нового?

Помимо базового мониторинга, iPhone-пользователи теперь могут пересылать файлы между iPhone и Android-устройствами через обновлённую панель Phone Link. Ранее Microsoft добавила функцию «Предложенные ответы» для быстрого реагирования на сообщения, и теперь эта опция доступна и для владельцев iPhone.

Чтобы начать пользоваться виджетом:

Откройте меню «Пуск» и выберите подключение iPhone или Android. Следуйте инструкциям на экране.

Управлять виджетом можно в Настройки > Персонализация > Пуск.

Конкуренция с Apple



Microsoft постепенно улучшает Phone Link, стремясь повторить бесшовную интеграцию iPhone и Mac. Пока решение уступает Apple, но прогресс очевиден. Например, в 2024 году компания анонсировала Mirroring iPhone на Mac, позволяя дублировать экран смартфона.

Между тем, Phone Link продолжает развиваться. Напомним: в декабре 2024 года Microsoft впервые анонсировала виджет для iPhone, а сейчас функция стала доступна широкой аудитории.

Совет: если вы уже получили обновление, проверьте настройки Bluetooth LE и убедитесь, что приложение Phone Link синхронизировано с вашим iPhone. Это поможет избежать ошибок подключения.