Microsoft начинает тестирование поиска Windows AI

Microsoft тестирует поиск Windows на базе ИИ в новой сборке канала разработки для тестировщиков Windows 11 Insider. Анонсированная в октябре , она использует семантическое индексирование, чтобы пользователи могли искать локальные файлы, используя более неформальный язык. Как и другие функции ИИ Microsoft, для ее использования вам понадобится ПК Copilot Plus.

Функция применяется независимо от того, используете ли вы поля поиска в настройках, проводнике или панели задач. И вам не нужно быть подключенным к Интернету, чтобы она работала, благодаря чипам NPU на компьютерах Copilot Plus. На данный момент поиск AI ограничен настройками Windows и файлами с форматами изображений и текста, включая JPEG, PNG, PDF, TXT и XLS.

Изображение: Майкрософт

Microsoft утверждает, что поиск работает только для файлов в местах, которые вы выбрали для индексации. Пользователи могут настраивать эти места с помощью параметров, найденных в разделе «Параметры» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Поиск в Windows», или включить «Расширенный», чтобы индексировать всю машину. Компания добавляет, что функция в конечном итоге будет расширена и будет включать облачные данные, например, хранящиеся в OneDrive.

Поиск Windows на базе ИИ «будет постепенно внедряться в Windows Insiders на компьютерах Copilot+ на базе Snapdragon», пишет Microsoft, а позже будет поддерживать компьютеры Intel или AMD Copilot Plus. Функция будет работать на компьютерах с установленными китайским, английским, французским, немецким, японским и испанским языками.

Изображение: Майкрософт

В дополнение к новому поиску, сборка также включает в себя инструменты написания AI, предлагаемые Click to Do, функцией, которая позволяет вам выбирать из контекстно-зависимых меню опций, когда вы удерживаете клавишу Windows и щелкаете левой кнопкой мыши по экрану. Теперь, когда вы щелкаете блок текста и выбираете Rewrite, есть опция «Refine», которая может исправить грамматику для вас.