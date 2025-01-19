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Интернет и ПО

Microsoft начинает тестирование поиска Windows AI

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.01.2025
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copilot ai windows
copilot ai windows

Microsoft тестирует поиск Windows на базе ИИ в новой сборке канала разработки для тестировщиков Windows 11 Insider. Анонсированная в октябре , она использует семантическое индексирование, чтобы пользователи могли искать локальные файлы, используя более неформальный язык. Как и другие функции ИИ Microsoft, для ее использования вам понадобится ПК Copilot Plus.

Функция применяется независимо от того, используете ли вы поля поиска в настройках, проводнике или панели задач. И вам не нужно быть подключенным к Интернету, чтобы она работала, благодаря чипам NPU на компьютерах Copilot Plus. На данный момент поиск AI ограничен настройками Windows и файлами с форматами изображений и текста, включая JPEG, PNG, PDF, TXT и XLS.

Скриншот, показывающий поиск Windows AI на панели задач.

Изображение: Майкрософт

Microsoft утверждает, что поиск работает только для файлов в местах, которые вы выбрали для индексации. Пользователи могут настраивать эти места с помощью параметров, найденных в разделе «Параметры» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Поиск в Windows», или включить «Расширенный», чтобы индексировать всю машину. Компания добавляет, что функция в конечном итоге будет расширена и будет включать облачные данные, например, хранящиеся в OneDrive.

Поиск Windows на базе ИИ «будет постепенно внедряться в Windows Insiders на компьютерах Copilot+ на базе Snapdragon», пишет Microsoft, а позже будет поддерживать компьютеры Intel или AMD Copilot Plus. Функция будет работать на компьютерах с установленными китайским, английским, французским, немецким, японским и испанским языками.

Снимок экрана, демонстрирующий новую опцию «Уточнить» в разделе «Переписать» контекстного меню «Нажмите, чтобы сделать».

Изображение: Майкрософт

В дополнение к новому поиску, сборка также включает в себя инструменты написания AI, предлагаемые Click to Do, функцией, которая позволяет вам выбирать из контекстно-зависимых меню опций, когда вы удерживаете клавишу Windows и щелкаете левой кнопкой мыши по экрану. Теперь, когда вы щелкаете блок текста и выбираете Rewrite, есть опция «Refine», которая может исправить грамматику для вас.

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Владислав Ильин
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По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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