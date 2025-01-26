Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Oracle и Microsoft хотят купить TikTok: что известно о сделке
Интернет и ПО

Oracle и Microsoft хотят купить TikTok: что известно о сделке

Владислав Ильин Владислав Ильин
26.01.2025
3 Просмотра 0
TikTok

Крупные игроки вступают в игру. По данным NPR, корпорации Oracle и Microsoft ведут переговоры о разделении глобального управления TikTok. Согласно инсайдерам, Oracle может взять на себя управление международными операциями соцсети, а Microsoft — войти в число инвесторов. Белый дом активно участвует в обсуждении условий, чтобы минимизировать влияние китайских владельцев.

Почему Oracle?

Компания уже несколько лет предоставляет соцсети серверные мощности. В новой сделке Oracle получит контроль над алгоритмами платформы, сбором данных и обновлениями. Как пояснил анонимный источник NPR, это позволит «гарантировать прозрачность и безопасность» для пользователей, особенно в США. Ключевое условие — доля китайского ByteDance в TikTok должна сократиться до миноритарной.

Роль Microsoft и почему Walmart остался в стороне

Microsoft пока не раскрывает детали своего участия. Известно, что компания рассматривает возможность инвестирования, но не собирается брать на себя управление. Ранее в 2020 году Microsoft уже пыталась купить Тикток вместе с Oracle и Walmart, но тогда Билл Гейтс назвал эту идею «сомнительной сделкой». Сейчас Walmart, по слухам, отказался от переговоров из-за завышенной цены TikTok.

Позиция Белого дома

Интерес администрации США к TikTok не нов. Еще в 2020 году Дональд Трамп требовал от ByteDance продать американский бизнес соцсети, угрожая блокировкой. Сейчас, согласно его новому указу, у китайской соцсети есть 75 дней на выполнение требований без санкций. Ранее Трамп предлагал модель «совместного предприятия», где США владели бы 50% акций, но текущие переговоры выглядят иначе.

Что это значит для пользователей?

Пока TikTok работает в обычном режиме, но смена владельца может повлиять на:

  • Конфиденциальность данных. Oracle, как американская компания, будет строже соблюдать местные законы.
  • Контент и алгоритмы. Изменения в управлении могут затронуть рекомендации и функционал приложения.
  • Геополитику. Сделка станет примером регулирования технологических гигантов в условиях торговых войн.

Комментарии сторон. Представители Oracle, Microsoft, TikTok и Белого дома пока не дали официальных заявлений. Эксперты отмечают, что соглашение может стать прецедентом для разделения активов между странами.

Источник — theverge

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2025 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.