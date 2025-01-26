Oracle и Microsoft хотят купить TikTok: что известно о сделке

Крупные игроки вступают в игру. По данным NPR, корпорации Oracle и Microsoft ведут переговоры о разделении глобального управления TikTok. Согласно инсайдерам, Oracle может взять на себя управление международными операциями соцсети, а Microsoft — войти в число инвесторов. Белый дом активно участвует в обсуждении условий, чтобы минимизировать влияние китайских владельцев.

Почему Oracle?

Компания уже несколько лет предоставляет соцсети серверные мощности. В новой сделке Oracle получит контроль над алгоритмами платформы, сбором данных и обновлениями. Как пояснил анонимный источник NPR, это позволит «гарантировать прозрачность и безопасность» для пользователей, особенно в США. Ключевое условие — доля китайского ByteDance в TikTok должна сократиться до миноритарной.

Роль Microsoft и почему Walmart остался в стороне

Microsoft пока не раскрывает детали своего участия. Известно, что компания рассматривает возможность инвестирования, но не собирается брать на себя управление. Ранее в 2020 году Microsoft уже пыталась купить Тикток вместе с Oracle и Walmart, но тогда Билл Гейтс назвал эту идею «сомнительной сделкой». Сейчас Walmart, по слухам, отказался от переговоров из-за завышенной цены TikTok.

Позиция Белого дома

Интерес администрации США к TikTok не нов. Еще в 2020 году Дональд Трамп требовал от ByteDance продать американский бизнес соцсети, угрожая блокировкой. Сейчас, согласно его новому указу, у китайской соцсети есть 75 дней на выполнение требований без санкций. Ранее Трамп предлагал модель «совместного предприятия», где США владели бы 50% акций, но текущие переговоры выглядят иначе.

Что это значит для пользователей?

Пока TikTok работает в обычном режиме, но смена владельца может повлиять на:

Конфиденциальность данных. Oracle, как американская компания, будет строже соблюдать местные законы.

Oracle, как американская компания, будет строже соблюдать местные законы. Контент и алгоритмы. Изменения в управлении могут затронуть рекомендации и функционал приложения.

Изменения в управлении могут затронуть рекомендации и функционал приложения. Геополитику. Сделка станет примером регулирования технологических гигантов в условиях торговых войн.

Комментарии сторон. Представители Oracle, Microsoft, TikTok и Белого дома пока не дали официальных заявлений. Эксперты отмечают, что соглашение может стать прецедентом для разделения активов между странами.

Источник — theverge