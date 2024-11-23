Появилась информация о цене Nvidia RTX 5090 и она не радует

Недавно в сети появилась новая информация о ценах на графические процессоры Nvidia RTX 5090. Первоначальные слухи указывали на стоимость около 2000 долларов. Однако, есть более свежая информация от источника Bits and Chips. Она говорит о цене от 1899 до 1999 долларов за базовую версию.

Это все равно довольно дорого и значительно выше, чем многие ожидали. Более того, это цена только самых бюджетных вариантов RTX 5090. Модели с заводским разгоном от производителей, таких как Asus TUF Gaming RTX 5090 OC Edition, могут стоить дороже 2000 долларов.

В Европе предполагаемая цена Nvidia RTX 5090 составит около 1800 евро. В то же время, другие источники указывают на более высокую стоимость, около 2500 евро. Это на 25% больше, чем цена RTX 4090 на момент релиза (1600 долларов). Даже если информация о цене в 1899-1999 долларов подтвердится, окончательная стоимость может быть объявлена только генеральным директором компании на CES 2025 в начале января.

В любом случае, RTX 5090 вряд ли будет дешевым удовольствием. Следует отметить, что некоторые источники предполагают и другие цены. Ранее упоминалась стоимость от 1700 до 1800 долларов и даже до 2500 долларов. В связи с дефицитом и высоким спросом на предыдущие модели, реальные цены в рознице могут быть ещё выше, чем заявленные. В любом случае, сейчас ситуация с ценообразованием остается ясной не до конца и требует дальнейшего уточнения.