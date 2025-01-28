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Интернет и ПО

Windows 11 24H2с обновление ломает звук и камеры

Владислав Ильин Владислав Ильин
28.01.2025
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windows 11 pro

Последнее обновление Windows 11 24H2 под номером KB5050009, выпущенное 14 января, стало головной болью для тысяч пользователей. Как сообщает издание Windows Latest, после установки апдейта многие столкнулись с серьёзными сбоями в работе аудиоустройств и камер. Ситуация усугубляется тем, что проблемы затрагивают как Bluetooth-гаджеты, так и проводные девайсы, а также встроенные компоненты ноутбуков и мониторов.

Какие устройства страдают от обновления?

  1. Bluetooth-наушники и колонки
    После установки KB5050009 гарнитуры успешно подключаются к ПК, но звук полностью отсутствует. Пользователи пробовали перезагружать устройства, удалять и заново добавлять их в систему — ничего не помогает. Единственное рабочее решение — откат обновления.
  2. Проводные наушники через USB DAC
    Владельцы проводных моделей с внешними ЦАП (цифро-аналоговыми преобразователями) тоже остались без звука. При этом те же наушники корректно работают на других устройствах, что подтверждает: проблема именно в обновлении Windows.
  3. Веб-камеры
    Встроенные камеры ноутбуков (например, HP Spectrum) и мониторов (Dell 4K) перестают распознаваться системой. Windows либо не видит их вообще, либо выдаёт ошибки при попытке запуска.

Почему это критично?

Сбои затрагивают базовые функции, необходимые для работы, учёбы и развлечений:

  • Невозможно провести видеоконференцию из-за неработающей камеры.
  • Просмотр фильмов или прослушивание музыки через наушники становится недоступным.
  • Пользователи вынуждены тратить время на поиск решений, что подрывает доверие к стабильности ОС.

Как исправить проблему?

Единственный проверенный способ — удалить проблемное обновление:

  1. Откройте Панель управленияПрограммыПросмотр установленных обновлений.
  2. Найдите в списке KB5050009, кликните правой кнопкой и выберите Удалить.
  3. Перезагрузите ПК.

Если система блокирует откат, воспользуйтесь инструкцией XDA Developers по восстановлению Windows 11. Также рекомендуется временно отключить автоматические обновления до выхода фикса от Microsoft.

Контекст и мнение экспертов

Это не первый случай, когда обновления Microsoft приводят к масштабным сбоям. Например, в недавнем обзоре Dell Inspiron 14 5441 (Qualcomm) отмечалось, что даже новые устройства на Windows могут страдать из-за неоптимизированных апдейтов. Эксперты критикуют компанию за недостаточное тестирование сборок перед релизом.

Саймон Батт, автор материала и специалист с опытом анализа системных ошибок, подчёркивает:

«Пользователи не должны быть бета-тестерами. Такие инциденты заставляют задуматься — стоит ли вообще устанавливать обновления без отсрочки в несколько недель».

Дата публикации: 30 минут назад. Если вы тоже столкнулись с багом — делитесь опытом в комментариях. Возможно, ваши наблюдения помогут другим найти альтернативное решение!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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