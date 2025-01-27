iOS 18.3: обновления умных сводок и автовключение AI

Компания Apple выпустила iOS 18.3 с важными обновлениями для искусственного интеллекта. Главное нововведение — временное отключение автоматических сводок уведомлений для новостных и развлекательных приложений. Как сообщает Эмма Рот, журналист The Verge (ранее писавшая для MUO), это решение связано с инцидентом: система некорректно суммировала заголовок BBC. Пользователи получат уведомление, когда функция снова станет доступной.

Для iPhone 16, iPhone 15 Pro, а также iPad и Mac на чипах M1 и новее Apple Intelligence теперь активируется по умолчанию. Обновление также добавляет:

Visual Intelligence — сканирование афиш для добавления событий в Календарь;

Распознавание растений и животных через камеру;

Курсивное оформление сводок уведомлений для их быстрого распознавания;

Управление уведомлениями прямо с экрана блокировки.

В macOS 15.3 появилась поддержка Genmoji — персонализированных эмодзи на основе ИИ. Обновления уже доступны через Настройки → Основные → Обновление ПО.

Почему iOS 18.3 — это важно