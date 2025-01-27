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Интернет и ПО

iOS 18.3: обновления умных сводок и автовключение AI

Владислав Ильин Владислав Ильин
28.01.2025
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iOS 18.3

Компания Apple выпустила iOS 18.3 с важными обновлениями для искусственного интеллекта. Главное нововведение — временное отключение автоматических сводок уведомлений для новостных и развлекательных приложений. Как сообщает Эмма Рот, журналист The Verge (ранее писавшая для MUO), это решение связано с инцидентом: система некорректно суммировала заголовок BBC. Пользователи получат уведомление, когда функция снова станет доступной.

Для iPhone 16, iPhone 15 Pro, а также iPad и Mac на чипах M1 и новее Apple Intelligence теперь активируется по умолчанию. Обновление также добавляет:

  • Visual Intelligence — сканирование афиш для добавления событий в Календарь;
  • Распознавание растений и животных через камеру;
  • Курсивное оформление сводок уведомлений для их быстрого распознавания;
  • Управление уведомлениями прямо с экрана блокировки.

В macOS 15.3 появилась поддержка Genmoji — персонализированных эмодзи на основе ИИ. Обновления уже доступны через Настройки → Основные → Обновление ПО.

Почему iOS 18.3 — это важно

  • Изменения повышают точность работы ИИ после обратной связи от медиа;
  • Автоматическая активация Apple Intelligence упрощает использование функций для совместимых устройств;
  • Новые инструменты вроде распознавания объектов усиливают практическую пользу смартфонов.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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