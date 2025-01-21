Windows 11 24H2: может лучше подождать?

Microsoft начала автоматически обновлять ПК с Windows 11 до версии 24H2 — и это вызывает споры. С одной стороны, обновление обещает улучшения, с другой — пользователи сталкиваются с багами. Давайте разберемся, что ждет владельцев Windows 11, как отложить апдейт и на что обратить внимание.

Автоматическое обновление Windows 11 24H2: кого коснется и как его отсрочить

Если ваш компьютер работает на Windows 11 версий 22H2 или 23H2 (Home или Pro) и соответствует требованиям, Microsoft скоро автоматически установит 24H2. Однако не все готовы к этому: первые недели после выхода обновления сопровождались жалобами на сбои в играх, проблемы с HDR и другие неполадки.

Хотите выиграть время? Вы можете отложить обновление на до 5 недель. Вот как это сделать:

Откройте «Параметры» (Win + I). Перейдите в раздел «Центр обновления Windows» (в левом меню). Найдите опцию «Приостановить обновления» и выберите срок задержки из выпадающего списка.

Если же, наоборот, хотите установить 24H2 сразу — на той же странице нажмите «Проверить наличие обновлений» и запустите установку вручную.

Новые функции и «подводные камни»: что принесет обновление версии 24H2

Для владельцев Copilot+ PC обновление откроет доступ к Windows Recall — функции, которая запоминает все ваши действия на ПК и позволяет искать информацию по истории. Правда, вокруг Recall разгорелись споры: критики опасаются, что злоумышленники могут получить доступ к этим данным. Пока функция тестируется в Insider-версиях, и её финальная реализация будет зависеть от реакции сообщества.

Для остальных пользователей 24H2 обещает:

Повышение производительности на ПК с процессорами AMD Ryzen.

на ПК с процессорами AMD Ryzen. Оптимизацию под Intel Arrow Lake (хотя заметных изменений пользователи пока не видят).

(хотя заметных изменений пользователи пока не видят). Более быстрые обновления в будущем.

Текущие проблемы: что еще не починили

Microsoft уже исправила многие баги, упомянутые в начале релиза, но некоторые проблемы остаются:

Сбои при установке на ПК ASUS .

. Ошибки в приложениях для смены обоев.

Неполадки с камерами на отдельных устройствах.

Если ваш компьютер попадает в «группу риска», система сама задержит обновление, поставив его на «сейфхолд» до устранения неполадок.

Стоит ли обновляться сейчас? Мнения и рекомендации

С одной стороны, установка 24H2 может улучшить производительность и открыть доступ к новым функциям. С другой — если вы столкнетесь с нерешенными багами, это приведет к неудобствам.

Совет от экспертов:

Если ПК критически важен для работы — используйте паузу в 5 недель, чтобы дождаться дополнительных исправлений.

Для обычных пользователей лучше обновиться как можно скорее: это снизит риски уязвимостей, которые патчат в новых версиях.

Microsoft продолжает выпускать патчи, так что большинство проблем уже решены. Но компания должна оставаться начеку: с ростом числа обновлений могут всплыть новые баги.

Итог: Windows 11 24H2 — шаг вперед, но с оговорками. Если ваш ПК не под safeguard-блокировкой, обновление, скорее всего, пройдет гладко. А если сомневаетесь — пятинедельная отсрочка даст время оценить стабильность версии. Главное — не откладывайте надолго: безопасность важнее временных неудобств!

Источник — Techradar