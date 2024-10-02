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Часы с Wear OS смогут отправлять RCS-сообщения

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.10.2024
3 Просмотра 0
Часы с Wear OS смогут отправлять RCS-сообщения

Google долгое время убеждала Apple в необходимости внедрения технологии RCS и, кажется, их усилия принесли плоды, особенно после того как стало известно о возможном вмешательстве Евросоюза. Несмотря на это, Google продолжает подкалывать Apple, что может показаться неуместным, учитывая, что в собственной экосистеме у Google тоже имеются недочеты.

Интересный факт: умные часы на базе Wear OS с поддержкой LTE до недавнего времени не могли отправлять сообщения в формате RCS самостоятельно. Они требовали подключения к смартфону для этой функции. Однако предстоящее обновление приложения «Сообщения» от Google сулит изменения.

Анализ бета-версии Google Messages v20240926, проведенный командой Android Authority, выявил новые функции, предвещающие возможность автономной работы RCS-сообщений на часах Wear OS. Это означает, что умные часы смогут не только принимать и отправлять текстовые сообщения, но и обрабатывать голосовые сообщения через RCS, даже если смартфон останется дома. При условии наличия поддержки LTE, конечно.

Пока неясно, смогут ли часы без LTE воспользоваться этим обновлением. Возможно, оно будет полезно в ситуациях, когда часы теряют связь с телефоном, но по-прежнему подключены к Wi-Fi. Для полной ясности предстоит дождаться официального релиза обновления и оценить его возможности.

Источник — gsmarena.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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