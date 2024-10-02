Часы с Wear OS смогут отправлять RCS-сообщения

Google долгое время убеждала Apple в необходимости внедрения технологии RCS и, кажется, их усилия принесли плоды, особенно после того как стало известно о возможном вмешательстве Евросоюза. Несмотря на это, Google продолжает подкалывать Apple, что может показаться неуместным, учитывая, что в собственной экосистеме у Google тоже имеются недочеты.

Интересный факт: умные часы на базе Wear OS с поддержкой LTE до недавнего времени не могли отправлять сообщения в формате RCS самостоятельно. Они требовали подключения к смартфону для этой функции. Однако предстоящее обновление приложения «Сообщения» от Google сулит изменения.

Анализ бета-версии Google Messages v20240926, проведенный командой Android Authority, выявил новые функции, предвещающие возможность автономной работы RCS-сообщений на часах Wear OS. Это означает, что умные часы смогут не только принимать и отправлять текстовые сообщения, но и обрабатывать голосовые сообщения через RCS, даже если смартфон останется дома. При условии наличия поддержки LTE, конечно.

Пока неясно, смогут ли часы без LTE воспользоваться этим обновлением. Возможно, оно будет полезно в ситуациях, когда часы теряют связь с телефоном, но по-прежнему подключены к Wi-Fi. Для полной ясности предстоит дождаться официального релиза обновления и оценить его возможности.

Источник — gsmarena.com