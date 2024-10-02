iPhone SE 4 и новый iPad Air получат поддержку Apple Intelligence

В прошлом месяце компания Apple объявила о новой функции Apple Intelligence, которая станет частью линейки смартфонов iPhone 16, но будет доступна не на всех устройствах, так как требует особенных характеристик аппаратной части. Согласно последним отчётам, новая модель бюджетного смартфона iPhone SE 4 с поддержкой Apple Intelligence появится в продаже уже в начале следующего года, а также ожидается обновление линейки iPad Air.

Apple выпустит iPhone SE 4 и новый iPad Air с поддержкой Apple Intelligence, в начале следующего года

Обычно весной Apple проводит мероприятие для анонса новых продуктов и представления обновлений, которые могут быть представлены онлайн или через пресс-релиз. Аналитик Bloomberg Марк Гурман утверждает, что нас ожидают новый SE 4 и iPad Air уже в начале следующего года, хотя точные сроки пока остаются неизвестными. Предполагается, что новинки могут быть представлены в марте или апреле.

iPhone SE 4, по слухам, будет иметь дизайн, схожий с iPhone 14, и включать в себя некоторые из передовых функций последних моделей. Ранее сообщалось, что в нем появится кнопка действия, что говорит о стремлении Apple интегрировать продвинутое управление камерой, как в стандартных моделях iPhone 16. Вероятно, что новый SE 4 получит усовершенствованное аппаратное обеспечение, например, чип A17 Pro или A18, что позволит использовать функции Apple Intelligence.

iPhone SE 4 получит новый дизайн, схожий с iPhone 14, и продвинутые функции, такие как управление камерой

По слухам, устройство также переходит на Face ID, отказываясь от Touch ID. Если эти предположения верны, появление iPhone SE 4 сможет расширить доступность Apple Intelligence на более широкий рынок.

Кроме того, ожидается, что Apple обновит iPad Air, оснастив его новым чипом серии M, возможно, M3, который уже был представлен в моделях iPad Pro ранее в этом году. Скорее всего, обновления также затронут внутренние компоненты, улучшив связь и увеличив объем оперативной памяти. Но пока что эти сведения остаются в рамках предположений, и стоит отнестись к ним с недоверием. Планируется обновление как 11-дюймовых, так и 13-дюймовых моделей iPad Air, включая аксессуары, которые наследуют функционал от моделей iPad Pro.

Источник — wccftech.com