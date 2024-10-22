Новый Mac mini M4 станет меньше и получит больше портов

Apple, неожиданно выпустив iPad mini 7 на две недели раньше запланированного ноябрьского анонса, сейчас готовится к представлению обновлённых компьютеров Mac с чипами M4. Инсайдеры утверждают о возможном релизе нового Mac mini уже на этой неделе. Ключевой особенностью которого станут пять портов USB-C. Это значительное улучшение по сравнению с двумя портами USB-C в текущей модели.

Ожидается, что Apple представит обновлённые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max, а также новый 24-дюймовый iMac. Однако, эти модели, вероятно, получат лишь незначительные изменения в дизайне, сосредоточившись на внутренних улучшениях. В отличие от них, Mac mini M4 обещает кардинальное изменение дизайна. Мы ожидаем, что устройство появится в значительно уменьшенном корпусе.

Инсайдер @SonnyDickson предсказывает выход нового Mac mini уже на этой неделе. Хотя точные сроки остаются неясными. Apple часто выпускает новые продукты незадолго до крупных обновлений программного обеспечения. Выпуск RC-версий iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia для разработчиков указывает на скорый релиз этих обновлений для широкой публики, который, скорее всего, состоится 28 октября.

Этот временной промежуток создаёт благоприятные условия для одновременного выхода iPad mini 7 (с первым обновлением iPadOS 18.1) и нового Mac mini M4, а также других компьютеров Mac. Не исключено, что Apple анонсирует новые Mac в формате пресс-релиза, подобно тому, как это было сделано с iPad mini 7. Отсутствие приглашений для прессы на специальное мероприятие не предполагает масштабного запуска. Однако, если компания планирует ноябрьский релиз на отдельном мероприятии, сейчас самое время для рассылки приглашений.

В дополнение к срокам выхода, @SonnyDickson подчёркивает наличие пяти портов USB-C в обновлённом Mac mini. Отсутствие портов USB-A в новой модели также подтверждается несколькими источниками.