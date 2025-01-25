Все iPhone 17 получат Dynamic Island как у iPhone 16

Аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами относительно продукции Apple, заявил, что размер Dynamic Island на всех моделях iPhone 17 останется практически без изменений по сравнению с iPhone 16. Это противоречит предыдущим слухам о том, что Dynamic Island станет меньше. Ранее аналитик Джефф Пу предполагал, что на 17 Pro Max Dynamic Island уменьшится благодаря использованию новой технологии металлинз в системе Face ID, что, по его мнению, должно было привести к уменьшению размера выреза на всех моделях айфонов семнадцатой серии.

Однако, по словам Куо, эти ожидания не подтвердились, по крайней мере, в этом поколении смартфонов. Он ожидает, что размер Dynamic Island останется «в значительной степени неизменным» во всей линейке iPhone 17. Несмотря на это, появятся и другие изменения дизайна iPhone 17, например, переработанный блок камер. Важно помнить, что пока это лишь неподтвержденные слухи, и окончательная информация появится только после официального анонса Apple.

Что еще известно про iPhone 17

Кроме того, мы ожидаем, что серия смартфонов iPhone 17 получит другие значительные обновления.

Новые размеры дисплея: Ожидается появление модели iPhone 17 «Air» с ультратонким дизайном и размером экрана около 6,6 дюймов, а также увеличение размера стандартной модели iPhone 17 до 6,3 дюймов. Модель iPhone 17 Plus, по слухам, исчезнет из линейки.

Ожидается появление модели iPhone 17 «Air» с ультратонким дизайном и размером экрана около 6,6 дюймов, а также увеличение размера стандартной модели iPhone 17 до 6,3 дюймов. Модель iPhone 17 Plus, по слухам, исчезнет из линейки. ProMotion для всех моделей: Технология ProMotion с частотой обновления 120 Гц будет доступна во всех четырёх моделях iPhone 17.

Технология ProMotion с частотой обновления 120 Гц будет доступна во всех четырёх моделях iPhone 17. Улучшенная передняя камера: Все модели получат обновлённую 24-мегапиксельную фронтальную камеру с шестиэлементной линзой.

Все модели получат обновлённую 24-мегапиксельную фронтальную камеру с шестиэлементной линзой. Улучшения Pro-моделей: iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, возможно, получат алюминиевую рамку (вместо титановой), изменённый дизайн камеры (прямоугольный выступ), и, возможно, три 48-мегапиксельные камеры (включая телеобъектив).

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, возможно, получат алюминиевую рамку (вместо титановой), изменённый дизайн камеры (прямоугольный выступ), и, возможно, три 48-мегапиксельные камеры (включая телеобъектив). Новый чип модема: По крайней мере, одна модель iPhone 17 получит собственный 5G-модем от Apple (ожидается в iPhone 17 «Air»), хотя другие модели, вероятно, будут использовать модемы Qualcomm. Wi-Fi 7 также будет представлен.

По крайней мере, одна модель iPhone 17 получит собственный 5G-модем от Apple (ожидается в iPhone 17 «Air»), хотя другие модели, вероятно, будут использовать модемы Qualcomm. Wi-Fi 7 также будет представлен. Улучшения системы охлаждения: Все модели получат улучшенную систему охлаждения с испарительной камерой.

Все модели получат улучшенную систему охлаждения с испарительной камерой. Более прочное покрытие дисплея: Ожидается более устойчивое к царапинам антибликовое покрытие дисплея.

Ожидается более устойчивое к царапинам антибликовое покрытие дисплея. Новый чип A19: Все модели получат чип A19, Pro-модели — A19 Pro.

Все модели получат чип A19, Pro-модели — A19 Pro. Больше оперативной памяти: Pro-модели, вероятно, получат 12 ГБ оперативной памяти, стандартная модель — 8 ГБ.

Pro-модели, вероятно, получат 12 ГБ оперативной памяти, стандартная модель — 8 ГБ. Удаление лотка SIM-карты: В некоторых странах может быть убрано гнездо для SIM-карты. iPhone 17 «Air» точно будет без него.

В некоторых странах может быть убрано гнездо для SIM-карты. iPhone 17 «Air» точно будет без него. Цена: iPhone 17 «Air», как ожидается, будет дешевле, чем Pro-модели.

В целом, iPhone 17 обещает быть значительным обновлением линейки, сфокусированным на улучшении дизайна, производительности и возможностей камеры.