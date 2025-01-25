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Все iPhone 17 получат Dynamic Island как у iPhone 16

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.01.2025
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Все iPhone 17 получат Dynamic Island как у iPhone 16

Аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами относительно продукции Apple, заявил, что размер Dynamic Island на всех моделях iPhone 17 останется практически без изменений по сравнению с iPhone 16. Это противоречит предыдущим слухам о том, что Dynamic Island станет меньше. Ранее аналитик Джефф Пу предполагал, что на 17 Pro Max Dynamic Island уменьшится благодаря использованию новой технологии металлинз в системе Face ID, что, по его мнению, должно было привести к уменьшению размера выреза на всех моделях айфонов семнадцатой серии.

Однако, по словам Куо, эти ожидания не подтвердились, по крайней мере, в этом поколении смартфонов. Он ожидает, что размер Dynamic Island останется «в значительной степени неизменным» во всей линейке iPhone 17. Несмотря на это, появятся и другие изменения дизайна iPhone 17, например, переработанный блок камер. Важно помнить, что пока это лишь неподтвержденные слухи, и окончательная информация появится только после официального анонса Apple.

Что еще известно про iPhone 17

Кроме того, мы ожидаем, что серия смартфонов iPhone 17 получит другие значительные обновления.

  • Новые размеры дисплея: Ожидается появление модели iPhone 17 «Air» с ультратонким дизайном и размером экрана около 6,6 дюймов, а также увеличение размера стандартной модели iPhone 17 до 6,3 дюймов. Модель iPhone 17 Plus, по слухам, исчезнет из линейки.
  • ProMotion для всех моделей: Технология ProMotion с частотой обновления 120 Гц будет доступна во всех четырёх моделях iPhone 17.
  • Улучшенная передняя камера: Все модели получат обновлённую 24-мегапиксельную фронтальную камеру с шестиэлементной линзой.
  • Улучшения Pro-моделей: iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, возможно, получат алюминиевую рамку (вместо титановой), изменённый дизайн камеры (прямоугольный выступ), и, возможно, три 48-мегапиксельные камеры (включая телеобъектив).
  • Новый чип модема: По крайней мере, одна модель iPhone 17 получит собственный 5G-модем от Apple (ожидается в iPhone 17 «Air»), хотя другие модели, вероятно, будут использовать модемы Qualcomm. Wi-Fi 7 также будет представлен.
  • Улучшения системы охлаждения: Все модели получат улучшенную систему охлаждения с испарительной камерой.
  • Более прочное покрытие дисплея: Ожидается более устойчивое к царапинам антибликовое покрытие дисплея.
  • Новый чип A19: Все модели получат чип A19, Pro-модели — A19 Pro.
  • Больше оперативной памяти: Pro-модели, вероятно, получат 12 ГБ оперативной памяти, стандартная модель — 8 ГБ.
  • Удаление лотка SIM-карты: В некоторых странах может быть убрано гнездо для SIM-карты. iPhone 17 «Air» точно будет без него.
  • Цена: iPhone 17 «Air», как ожидается, будет дешевле, чем Pro-модели.

В целом, iPhone 17 обещает быть значительным обновлением линейки, сфокусированным на улучшении дизайна, производительности и возможностей камеры.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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