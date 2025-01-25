Google Gemini стал ещё умнее

Если вы мечтали о доме, который понимает вас с полуслова, встречайте — Google Gemini вышел на новый уровень. Теперь это не просто голосовой помощник, а полноценный управляющий вашей умной жизнью. И да, он готов затмить даже привычного Google Assistant.

Как это работает?

Свежее обновление приложения Gemini интегрировало его с платформой Google Home. Теперь через Gemini можно управлять всеми умными устройствами — от лампочек до термостатов — так же легко, как спросить у ИИ прогноз погоды. Просто свяжите аккаунт Google Home с Gemini, и ваш дом станет послушным как никогда.

Чем Gemini лучше других?

Главный козырь — естественный язык. Больше не нужно запоминать точные команды вроде «Установи свет на 50%». Скажите: «Здесь слишком ярко», и Gemini сам приглушит освещение. Или бросьте ему задачу вроде: «Включи ночник в спальне, закрой шторы и поставь расслабляющую музыку». Ассистент распознает все три действия и выполнит их моментально.

А медиа? Без проблем!

Хотите тише звук или паузу в фильме? Gemini справится. Но есть нюанс: для управления камерами и замками система автоматически откроет приложение Google Home — так Google заботится о безопасности ваших данных.

Лайфхаки для ленивых

Перед выходом из дома спросите: «Я выключил свет на крыльце?». Gemini проверит и ответит, избавив вас от пробежки в пижаме. А с функцией Gemini Live можно управлять устройствами даже с заблокированного экрана телефона.

Битва ассистентов: кто в лидерах?

Пока Amazon и Apple готовят апдейты для Alexa и Siri, Google уже сделал ход конём. Gemini не просто выполняет команды — он учится предугадывать ваши потребности. Сегодня это регулировка света, а завтра, возможно, он будет заваривать чай, когда вы скажете: «Я устал».

Умный дом должен экономить время, а не усложнять жизнь. С Gemini управление становится интуитивным: вы говорите как человек, а не как робот. И хотя идеала пока нет, Google явно приближает нас к будущему, где технологии работают незаметно, но эффективно.

Что дальше?

Компания намерена встроить Gemini во все аспекты жизни — от расписания до развлечений. Представьте: вы говорите «Хочу атмосферу для романтического ужина», и дом сам настраивает свет, температуру и музыку. Пока это мечта, но первые шаги к ней уже сделаны.