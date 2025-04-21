Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Камеры и фотоаппараты » Утечка Insta360 X5: цены, характеристики и первые фото
Камеры и фотоаппаратыЭлектроника и техника

Утечка Insta360 X5: цены, характеристики и первые фото

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.04.2025
7 Просмотров 0
Утечка Insta360 X5 цены, характеристики и первые фото

За день до официальной презентации в сети появилась информация о новой экшн-камере Insta360 X5. Камера неожиданно засветилась на канадской версии Amazon, раскрыв цены, характеристики и даже фотографии.

Что нового в Insta360 X5?

По сравнению с предыдущими слухами и рендерами, утечка на Amazon предоставляет более детальную информацию о новинке.

Ключевые характеристики Insta360 X5

Цена вопроса: сколько будет стоить Insta360 X5?

Согласно данным Amazon, цена X5 составит около 844,36 канадских долларов (примерно 4453 рубля). Однако, инсайдер Игорь Богданов утверждает, что рекомендованная цена будет ближе к 549,99 долларам США (около 4013 рублей), что на 50 долларов дороже, чем X4.

Ключевые характеристики

  • Улучшенная матрица: Insta360 X5 получит увеличенную матрицу размером 1/1.28 дюйма (в X4 – 1/2 дюйма), что обещает улучшение качества съемки в условиях низкой освещенности на целых 133%!
  • Более емкий аккумулятор: Емкость аккумулятора увеличится на 17% – с 2290 мАч до 2400 мАч.
  • Более быстрая зарядка: Скорость зарядки аккумулятора вырастет почти на 50%.

Сравнение с предыдущей моделью (X4):

Сравнение с предыдущей моделью (X4)

Примеры фото и внешний вид

Пользователь X (Twitter) под ником @GAtamer поделился сравнительными снимками, сделанными ночью, а также фотографией самой камеры и защитного чехла (главное изображение новости).

Insta360 X5 пример фото

Утечка информации об Insta360 X5 подогрела интерес к этой экшн-камере. Улучшенная матрица, увеличенная емкость аккумулятора и более быстрая зарядка делают ее привлекательным вариантом для любителей активного отдыха и экстремальной съемки. Официальная презентация не за горами, и мы узнаем, подтвердятся ли эти слухи!

1

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.