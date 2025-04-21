Утечка Insta360 X5: цены, характеристики и первые фото

За день до официальной презентации в сети появилась информация о новой экшн-камере Insta360 X5. Камера неожиданно засветилась на канадской версии Amazon, раскрыв цены, характеристики и даже фотографии.

Что нового в Insta360 X5?

По сравнению с предыдущими слухами и рендерами, утечка на Amazon предоставляет более детальную информацию о новинке.

Цена вопроса: сколько будет стоить Insta360 X5?

Согласно данным Amazon, цена X5 составит около 844,36 канадских долларов (примерно 4453 рубля). Однако, инсайдер Игорь Богданов утверждает, что рекомендованная цена будет ближе к 549,99 долларам США (около 4013 рублей), что на 50 долларов дороже, чем X4.

Ключевые характеристики

Улучшенная матрица: Insta360 X5 получит увеличенную матрицу размером 1/1.28 дюйма (в X4 – 1/2 дюйма), что обещает улучшение качества съемки в условиях низкой освещенности на целых 133%!

Insta360 X5 получит увеличенную матрицу размером 1/1.28 дюйма (в X4 – 1/2 дюйма), что обещает улучшение качества съемки в условиях низкой освещенности на целых 133%! Более емкий аккумулятор: Емкость аккумулятора увеличится на 17% – с 2290 мАч до 2400 мАч.

Емкость аккумулятора увеличится на 17% – с 2290 мАч до 2400 мАч. Более быстрая зарядка: Скорость зарядки аккумулятора вырастет почти на 50%.

Сравнение с предыдущей моделью (X4):

Примеры фото и внешний вид

Пользователь X (Twitter) под ником @GAtamer поделился сравнительными снимками, сделанными ночью, а также фотографией самой камеры и защитного чехла (главное изображение новости).

Утечка информации об Insta360 X5 подогрела интерес к этой экшн-камере. Улучшенная матрица, увеличенная емкость аккумулятора и более быстрая зарядка делают ее привлекательным вариантом для любителей активного отдыха и экстремальной съемки. Официальная презентация не за горами, и мы узнаем, подтвердятся ли эти слухи!