Люди и роботы соревновались в беге. Кто победил?

В Китае произошло нечто новое: люди и двуногие роботы соревновались на полумарафонской дистанции! Это был первый в истории подобный забег, и результаты оказались весьма интересными.

Несмотря на то, что гонка была отличной возможностью проверить современных роботов, она также подчеркнула, насколько далеко они пока отстают от человеческого тела. Люди показали лучшее время, чем роботы.

Более 20 роботов-гуманоидов, разработанных университетами, исследовательскими центрами и технологическими компаниями, приняли участие в забеге по классической 21-километровой трассе.

Кто победил среди роботов?

Победителем в категории роботов стал «Tiangong Ultra», разработанный Пекинским центром инноваций в области гуманоидных роботов. Он преодолел дистанцию за 2 часа 40 минут, потребовав три замены батареи. Однако, лучшее время среди людей составило всего 1 час и 2 минуты!

Во время забега многие роботы нуждались в поддержке. Некоторые сопровождались персоналом, другие были оснащены страховочными опорами для предотвращения падений. Были и роботы, которыми управляли дистанционно. Все это говорит о том, что, несмотря на технические ухищрения, такие как замена батарей и запасное оборудование, роботы пока не могут сравниться с естественной выносливостью и устойчивостью человеческого тела.

Будущее робототехники в Китае

Китай рассматривает человекоподобных роботов как перспективную область технологической конкуренции. В планах на 2025 год – запуск массового производства и создание внутренних цепочек поставок ключевых компонентов для этой отрасли.

Этот уникальный полумарафон показал, что, несмотря на впечатляющий прогресс в робототехнике, человеческое тело все еще является эталоном выносливости и адаптивности. Гонка стала интересным экспериментом и важным шагом в развитии робототехники.