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Apple Vision Air: обзор утечек о бюджетной версии гарнитуры Apple

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.04.2025
7 Просмотров 0
Apple Vision Air обзор утечек о бюджетной версии гарнитуры Apple

Все больше сведений указывает на то, что Apple планирует выпустить более доступную версию своей гарнитуры Apple Vision Pro уже в конце этого года. Возможно, она получит название Apple Vision Air. Эта новость вызвала большой интерес у поклонников технологий, и в сеть попало немало информации об этом устройстве. Давайте разберемся, что нам известно на данный момент.

Легкий и стильный дизайн

Судя по утечкам, Apple Vision Air будет значительно легче, чем оригинальная Vision Pro. Для достижения этого эффекта планируется использовать титан в некоторых внутренних компонентах. Кроме того, ожидается новый вариант цвета и обновленный разъем.

Новый аккумулятор: меньше, но достаточно ли?

Одним из самых интересных изменений, пожалуй, станет аккумулятор. Инсайдеры сообщают, что он будет меньше и легче, чем у Apple Vision Pro. Это безусловно уменьшит дискомфорт при ношении гарнитуры, но возникает вопрос: повлияет ли это на время автономной работы?

Apple Vision Air аккумулятор

В сети даже появилось изображение возможного аккумулятора Vision Air в цвете Midnight Blue. Хотя точные характеристики пока неизвестны, предполагается, что из-за меньшего размера емкость аккумулятора может быть снижена.

Компромиссы ради доступности Apple Vision Air

Чтобы снизить цену Vision Air, компании, вероятно, пришлось пойти на некоторые компромиссы. Например, вместо чипсета M-серии, который используется в Apple Vision Pro, в новой гарнитуре может быть установлен чипсет A-серии. Также ожидается использование дисплея более низкого качества.

Однако не стоит расстраиваться раньше времени. Более простые компоненты потребляют меньше энергии, поэтому время автономной работы Apple Vision Air может быть сопоставимо с Apple Vision Pro.

Что мы знаем наверняка (или почти наверняка):

  • Более доступная цена: Vision Air будет дешевле, чем Vision Pro.
  • Более легкий дизайн: Использование титана и другие решения сделают гарнитуру легче.
  • Новый цвет Midnight Blue: Похоже, что Apple предложит новый вариант цвета для Apple Vision Air.
  • Меньший и более легкий аккумулятор: Утечки указывают на новый дизайн аккумулятора.

Важно помнить, что все вышеперечисленное – это пока лишь слухи и утечки. До официального анонса Vision Air стоит относиться к этой информации с осторожностью.

Однако, если утечки окажутся правдой, Apple Vision Air станет отличным вариантом для тех, кто хочет познакомиться с технологиями пространственного вычисления, но не готов платить за Apple Vision Pro. Более легкий и доступный гаджет может стать хитом!

Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше! Мы будем следить за новостями и оперативно сообщать вам о всех обновлениях, связанных с Apple Vision Air.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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