Apple Vision Air: обзор утечек о бюджетной версии гарнитуры Apple

Все больше сведений указывает на то, что Apple планирует выпустить более доступную версию своей гарнитуры Apple Vision Pro уже в конце этого года. Возможно, она получит название Apple Vision Air. Эта новость вызвала большой интерес у поклонников технологий, и в сеть попало немало информации об этом устройстве. Давайте разберемся, что нам известно на данный момент.

Легкий и стильный дизайн

Судя по утечкам, Apple Vision Air будет значительно легче, чем оригинальная Vision Pro. Для достижения этого эффекта планируется использовать титан в некоторых внутренних компонентах. Кроме того, ожидается новый вариант цвета и обновленный разъем.

Новый аккумулятор: меньше, но достаточно ли?

Одним из самых интересных изменений, пожалуй, станет аккумулятор. Инсайдеры сообщают, что он будет меньше и легче, чем у Apple Vision Pro. Это безусловно уменьшит дискомфорт при ношении гарнитуры, но возникает вопрос: повлияет ли это на время автономной работы?

В сети даже появилось изображение возможного аккумулятора Vision Air в цвете Midnight Blue. Хотя точные характеристики пока неизвестны, предполагается, что из-за меньшего размера емкость аккумулятора может быть снижена.

Компромиссы ради доступности Apple Vision Air

Чтобы снизить цену Vision Air, компании, вероятно, пришлось пойти на некоторые компромиссы. Например, вместо чипсета M-серии, который используется в Apple Vision Pro, в новой гарнитуре может быть установлен чипсет A-серии. Также ожидается использование дисплея более низкого качества.

Однако не стоит расстраиваться раньше времени. Более простые компоненты потребляют меньше энергии, поэтому время автономной работы Apple Vision Air может быть сопоставимо с Apple Vision Pro.

Что мы знаем наверняка (или почти наверняка):

Более доступная цена: Vision Air будет дешевле, чем Vision Pro.

Vision Air будет дешевле, чем Vision Pro. Более легкий дизайн: Использование титана и другие решения сделают гарнитуру легче.

Использование титана и другие решения сделают гарнитуру легче. Новый цвет Midnight Blue: Похоже, что Apple предложит новый вариант цвета для Apple Vision Air.

Похоже, что Apple предложит новый вариант цвета для Apple Vision Air. Меньший и более легкий аккумулятор: Утечки указывают на новый дизайн аккумулятора.

Важно помнить, что все вышеперечисленное – это пока лишь слухи и утечки. До официального анонса Vision Air стоит относиться к этой информации с осторожностью.

Однако, если утечки окажутся правдой, Apple Vision Air станет отличным вариантом для тех, кто хочет познакомиться с технологиями пространственного вычисления, но не готов платить за Apple Vision Pro. Более легкий и доступный гаджет может стать хитом!

Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше! Мы будем следить за новостями и оперативно сообщать вам о всех обновлениях, связанных с Apple Vision Air.