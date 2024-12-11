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Уродливый рождественский свитер 2024 от Microsoft посвящён Xbox 360

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.12.2024
5 Просмотров 0
Уродливый рождественский свитер 2024 от Microsoft посвящён Xbox 360

В этом году Microsoft продолжает свою традицию уродливых рождественских свитеров. На этот раз это свитер с изображением печально известного «Красного кольца смерти» от Xbox 360. Он получил внутреннее название «Xbox 360 Glitch Holiday Sweater» и уже практически распродан. Свитер изображает кнопку питания, которая горит зеленым, и сменным модулем, имитирующим злополучное красное кольцо.

Microsoft, таким образом, решила с юмором отнестись к одной из самых серьезных проблем в истории Xbox 360. «Красное кольцо смерти» – это аппаратный дефект, который приводил к выходу консоли из строя. Он стоил компании около 1,15 миллиарда долларов на бесплатный ремонт.

Три мигающих красных светодиода на кнопке питания сигнализировали о серьёзной проблеме, став символом неудач на ранних этапах жизненного цикла Xbox 360. Даже бывший глава Xbox, Питер Мур, признавал, что решение о бесплатном ремонте было крайне сложным, но необходимым для спасения бренда.

Сейчас же, спустя годы, «Красное кольцо смерти» вызывает скорее ностальгию и смех, чем раздражение. Рождественский свитер от Microsoft – это яркий пример самоиронии и признание пройденного пути, демонстрирующее, как компания преодолела эту трудную ситуацию. Пока свитер доступен только сотрудникам Microsoft, но если его всё-таки пустят в широкую продажу, многие, скорее всего, захотят его приобрести. Вспомним слова Филипа Дж. Фрая: «Заткнись и возьми мои деньги!». Это идеально описывает реакцию многих геймеров на эту новость.

Источник — winfuture

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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