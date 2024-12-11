Уродливый рождественский свитер 2024 от Microsoft посвящён Xbox 360

В этом году Microsoft продолжает свою традицию уродливых рождественских свитеров. На этот раз это свитер с изображением печально известного «Красного кольца смерти» от Xbox 360. Он получил внутреннее название «Xbox 360 Glitch Holiday Sweater» и уже практически распродан. Свитер изображает кнопку питания, которая горит зеленым, и сменным модулем, имитирующим злополучное красное кольцо.

Microsoft, таким образом, решила с юмором отнестись к одной из самых серьезных проблем в истории Xbox 360. «Красное кольцо смерти» – это аппаратный дефект, который приводил к выходу консоли из строя. Он стоил компании около 1,15 миллиарда долларов на бесплатный ремонт.

Три мигающих красных светодиода на кнопке питания сигнализировали о серьёзной проблеме, став символом неудач на ранних этапах жизненного цикла Xbox 360. Даже бывший глава Xbox, Питер Мур, признавал, что решение о бесплатном ремонте было крайне сложным, но необходимым для спасения бренда.

Сейчас же, спустя годы, «Красное кольцо смерти» вызывает скорее ностальгию и смех, чем раздражение. Рождественский свитер от Microsoft – это яркий пример самоиронии и признание пройденного пути, демонстрирующее, как компания преодолела эту трудную ситуацию. Пока свитер доступен только сотрудникам Microsoft, но если его всё-таки пустят в широкую продажу, многие, скорее всего, захотят его приобрести. Вспомним слова Филипа Дж. Фрая: «Заткнись и возьми мои деньги!». Это идеально описывает реакцию многих геймеров на эту новость.

Источник — winfuture