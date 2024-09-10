У Samsung патент на беспроводной зарядный чехол гарнитуры AR

В скором времени рынок VR/AR гарнитур может пополниться новыми моделями от Samsung. Недавно была обнаружена патентная заявка на беспроводной зарядный чехол для будущей гарнитуры Samsung AR. Этот чехол будет заряжать гарнитуру AR без проводов, если она правильно расположена внутри. В патенте также представлены эскизы дизайна чехла.

Подробности патента

Патент был опубликован 6 сентября, хотя подан еще в феврале. Описание патента указывает на сегмент беспроводной передачи энергии. Эскизные изображения показывают большой прямоугольный корпус, в который необходимо поместить гарнитуру AR для зарядки. На изображениях выделены линзы гарнитуры AR, которые нужно выровнять с круглой беспроводной зарядной катушкой внутри чехла.

Описание технологии

В патентной заявке Samsung говорится: «Различные варианты реализации настоящего раскрытия могут обеспечить беспроводное передающее устройство, в котором при беспроводной зарядке передающая катушка беспроводного приемного устройства и приемная катушка беспроводного приемного устройства (например, очков дополненной реальности) совмещены».

Перспективы разработки

Пока это лишь патентная заявка, и невозможно сказать, выпустит ли компания этот продукт на рынок. Тем не менее, идея выглядит весьма интересной. Если устройство действительно находится в разработке, вскоре мы должны услышать больше подробностей о чехле для беспроводной зарядки.

Эти новинки могут существенно повлиять на рынок VR/AR и предложить пользователям более удобные и инновационные решения.

Источник — 91mobiles.com