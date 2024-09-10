iCloud сможет синхронизироваться с Microsoft Photos в Windows 10

Ваш новый iPhone 16 сможет синхронизировать изображения через iCloud с приложением Microsoft Photos в Windows 10. Эта функция, ранее доступная только для Windows 11, теперь расширена и на Windows 10. Это значительно упростит поддержание актуальности фотографий и другого контента iCloud на ПК с устаревшей операционной системой.

Почти два года назад Microsoft добавила интеграцию между своим приложением Photos и iCloud от Apple. Эта функциональность, хотя и полезная, была ограничена Windows 11. Теперь же Microsoft поделилась новостью, что приложение Photos в Windows 10 получит обновление для интеграции с iCloud.

Новая интеграция сейчас тестируется среди участников программы Windows Insider в каналах Beta и Release Preview на ПК с Windows 10. Microsoft подробно описала изменения в недавнем сообщении в блоге. Тем не менее, обновление распространяется постепенно и может не сразу появиться на всех ПК, даже если они участвуют в тестировании.

Как включить синхронизацию iCloud на Windows 10

Перейдите в раздел iCloud Photos в приложении Photos. Установите последнюю версию приложения iCloud для Windows из Microsoft Store. Войдите в систему с помощью своего Apple ID. Выберите синхронизацию фотографий iCloud.

Через несколько минут все ваши фотографии iCloud начнут автоматически отображаться в приложении Photos.

Microsoft также обновляет приложение «Фотографии» в Windows 10 для использования новой платформы Windows App SDK. Приложение получит новый макет, который упрощает поиск контента, независимо от того, хранятся ли элементы локально, на OneDrive или в iCloud. При просмотре любой фотографии вы сможете выполнять поиск в Интернете с помощью новой функции визуального поиска с Bing.

Будущее поддержки Windows 10

Официальная поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025 года. Однако многие продолжают использовать эту операционную систему из-за минимальных требований Windows 11 или личных предпочтений. Некоторые пользователи призывают Microsoft пересмотреть решение об отказе от поддержки Windows 10, ссылаясь на экологические проблемы и возможное увеличение числа выброшенных компьютеров.

Microsoft предложит программу расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10, хотя она будет дорогостоящей. Ранее эта программа была доступна только коммерческим клиентам, но теперь она будет предложена всем пользователям.

Эти изменения и обновления делают работу с iCloud на Windows 10 проще и удобнее, что особенно актуально для тех, кто не планирует обновляться до Windows 11 в ближайшее время.

Источник — windowscentral.com