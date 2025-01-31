Twilio: недооценённый лидер в сфере ИИ, который может обогнать Nvidia

В последние полгода акции Twilio демонстрируют впечатляющий рост в 148%, значительно опережая показатели Nvidia. Рассмотрим, почему эта компания представляет интерес для инвесторов.

Почему Twilio привлекает внимание рынка?

Twilio специализируется на облачных решениях для бизнес-коммуникаций. Несмотря на замедление роста в 2023 году до 9%, компания показывает уверенный рост в 2024 году. Выручка Q3 выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув $1.13 млрд.

Роль искусственного интеллекта в развитии компании

ИИ открывает новые горизонты для Twilio:

Прогнозируемый рынок к 2028 году — $158 млрд

Из них $39 млрд приходится на ИИ-решения

9,000 клиентов уже создают ИИ-приложения на платформе

Доход от ИИ-клиентов составил $260 млн за последний год

Финансовые перспективы и прогнозы

Компания ожидает значительного улучшения финансовых показателей:

Операционная маржа вырастет до 21-22%

Свободный денежный поток достигнет $3 млрд за три года

GAAP-прибыльность ожидается с 2025 года

Сравнение с Nvidia: что выгоднее сейчас?

Nvidia остаётся лидером в производстве ИИ-чипов, но:

Мультипликатор P/S составляет 31

P/E равен 56

Рост за полгода всего 6%

Twilio выглядит более привлекательно:

P/S = 5.4

Прогнозируемый P/E = 32

Прибыль выросла на 50% в 2024

Стратегия роста и расширение возможностей

Компания активно развивает направление дополнительных продуктов:

Рост покупателей дополнений на 16% год к году

Только малая часть клиентов использует ИИ-решения

Большие перспективы для дальнейшего роста

Выводы и рекомендации для инвесторов

Несмотря на значительный рост, Twilio остаётся привлекательной инвестицией:

Разумная оценка относительно потенциала роста

Сильные финансовые прогнозы

Активное развитие ИИ-направления

Устойчивый рост клиентской базы

Перспективы на ближайшие годы выглядят многообещающими, особенно учитывая растущий спрос на ИИ-решения в бизнес-коммуникациях.

Тем не менее, перед принятием решения об инвестициях рекомендуется провести собственное исследование и учесть текущую рыночную ситуацию.

Источник — msn.com