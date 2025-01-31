Twilio: недооценённый лидер в сфере ИИ, который может обогнать Nvidia

В последние полгода акции Twilio демонстрируют впечатляющий рост в 148%, значительно опережая показатели Nvidia. Рассмотрим, почему эта компания представляет интерес для инвесторов.
Почему Twilio привлекает внимание рынка?
Twilio специализируется на облачных решениях для бизнес-коммуникаций. Несмотря на замедление роста в 2023 году до 9%, компания показывает уверенный рост в 2024 году. Выручка Q3 выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув $1.13 млрд.
Роль искусственного интеллекта в развитии компании
ИИ открывает новые горизонты для Twilio:
- Прогнозируемый рынок к 2028 году — $158 млрд
- Из них $39 млрд приходится на ИИ-решения
- 9,000 клиентов уже создают ИИ-приложения на платформе
- Доход от ИИ-клиентов составил $260 млн за последний год
Финансовые перспективы и прогнозы
Компания ожидает значительного улучшения финансовых показателей:
- Операционная маржа вырастет до 21-22%
- Свободный денежный поток достигнет $3 млрд за три года
- GAAP-прибыльность ожидается с 2025 года
Сравнение с Nvidia: что выгоднее сейчас?
Nvidia остаётся лидером в производстве ИИ-чипов, но:
- Мультипликатор P/S составляет 31
- P/E равен 56
- Рост за полгода всего 6%
Twilio выглядит более привлекательно:
- P/S = 5.4
- Прогнозируемый P/E = 32
- Прибыль выросла на 50% в 2024
Стратегия роста и расширение возможностей
Компания активно развивает направление дополнительных продуктов:
- Рост покупателей дополнений на 16% год к году
- Только малая часть клиентов использует ИИ-решения
- Большие перспективы для дальнейшего роста
Выводы и рекомендации для инвесторов
Несмотря на значительный рост, Twilio остаётся привлекательной инвестицией:
- Разумная оценка относительно потенциала роста
- Сильные финансовые прогнозы
- Активное развитие ИИ-направления
- Устойчивый рост клиентской базы
Перспективы на ближайшие годы выглядят многообещающими, особенно учитывая растущий спрос на ИИ-решения в бизнес-коммуникациях.
Тем не менее, перед принятием решения об инвестициях рекомендуется провести собственное исследование и учесть текущую рыночную ситуацию.
Источник — msn.com