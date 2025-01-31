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Twilio: недооценённый лидер в сфере ИИ, который может обогнать Nvidia

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Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

В последние полгода акции Twilio демонстрируют впечатляющий рост в 148%, значительно опережая показатели Nvidia. Рассмотрим, почему эта компания представляет интерес для инвесторов.

Почему Twilio привлекает внимание рынка?

Twilio специализируется на облачных решениях для бизнес-коммуникаций. Несмотря на замедление роста в 2023 году до 9%, компания показывает уверенный рост в 2024 году. Выручка Q3 выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув $1.13 млрд.

Роль искусственного интеллекта в развитии компании

ИИ открывает новые горизонты для Twilio:

  • Прогнозируемый рынок к 2028 году — $158 млрд
  • Из них $39 млрд приходится на ИИ-решения
  • 9,000 клиентов уже создают ИИ-приложения на платформе
  • Доход от ИИ-клиентов составил $260 млн за последний год

Финансовые перспективы и прогнозы

Компания ожидает значительного улучшения финансовых показателей:

  • Операционная маржа вырастет до 21-22%
  • Свободный денежный поток достигнет $3 млрд за три года
  • GAAP-прибыльность ожидается с 2025 года

Сравнение с Nvidia: что выгоднее сейчас?

Nvidia остаётся лидером в производстве ИИ-чипов, но:

  • Мультипликатор P/S составляет 31
  • P/E равен 56
  • Рост за полгода всего 6%

Twilio выглядит более привлекательно:

  • P/S = 5.4
  • Прогнозируемый P/E = 32
  • Прибыль выросла на 50% в 2024

Стратегия роста и расширение возможностей

Компания активно развивает направление дополнительных продуктов:

  • Рост покупателей дополнений на 16% год к году
  • Только малая часть клиентов использует ИИ-решения
  • Большие перспективы для дальнейшего роста

Выводы и рекомендации для инвесторов

Несмотря на значительный рост, Twilio остаётся привлекательной инвестицией:

  • Разумная оценка относительно потенциала роста
  • Сильные финансовые прогнозы
  • Активное развитие ИИ-направления
  • Устойчивый рост клиентской базы

Перспективы на ближайшие годы выглядят многообещающими, особенно учитывая растущий спрос на ИИ-решения в бизнес-коммуникациях.

Тем не менее, перед принятием решения об инвестициях рекомендуется провести собственное исследование и учесть текущую рыночную ситуацию.

Источник — msn.com

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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