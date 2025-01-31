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OneDrive на macOS: Новые Функции, Отсутствующие на Windows

2 0 Интернет и ПО
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

На macOS теперь можно использовать специальные символы в именах файлов в OneDrive. Это включает такие символы как » и *. Интересно, что эта функция никогда не появится на Windows из-за ограничений системы. Вместо этого, пользователи iOS, Android и веб-версии увидят эти символы в HTML-кодировке. Администраторы могут отключить эту возможность с помощью конфигурации DisableNameMangling.

Синхронизация с Неосновными Дисками

Теперь пользователи macOS могут синхронизировать OneDrive с внешними дисками, но есть определенные условия. Вам нужно иметь macOS 15.0 или новее, а также версию OneDrive 25.004 или выше. Кроме того, ваш диск должен быть APFS-форматированным и защищенным FileVault. Также важно, чтобы он был несъемным и не сетевым.

Ограничения и Условия

Если вы уже используете OneDrive для синхронизации, вам придется отключить текущее подключение и перенастроить его для нового диска. Хотя OneDrive сохранит небольшое количество данных на основном диске, все ваши данные будут синхронизированы только с внешнего диска. Помните, что этот функционал пока доступен только для участников программы Insiders.

Преимущества и Возможности

OneDrive предлагает пользователям много полезных функций. Например, Files On-Demand позволяет экономить место на диске. Бесплатная версия предоставляет 5 ГБ хранилища, а подписка Microsoft 365 Family увеличивает это до 6 ТБ (по 1 ТБ на человека). Эти новые возможности делают использование OneDrive на macOS еще более удобным и гибким.

Заключение

Новые функции на macOS открывают множество возможностей для пользователей. Способность использовать специальные символы в именах файлов и синхронизация с внешними дисками делают работу с облачным хранилищем еще проще. Если вы используете macOS, обязательно попробуйте эти обновления, чтобы улучшить свой опыт работы с OneDrive.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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