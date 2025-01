PowerShell vs Windows PowerShell: В чем разница?

Если вы работали с Windows, то наверняка сталкивались с Windows PowerShell. Этот скриптовый язык и терминал появился почти 19 лет назад и стал незаменимым для IT-специалистов. Он упрощает автоматизацию задач и заменяет Command Prompt более понятными командами.

Интересный факт: С 2016 года Windows PowerShell не получал крупных обновлений. Его версия 5.1 работает на устаревшем .NET Framework 4.5. Это гарантирует стабильность, но ограничивает возможности.

Чем PowerShell отличается от Windows PowerShell?

Главное отличие — кроссплатформенность. С 2018 года PowerShell работает на macOS и Linux. Это открывает новые горизонты для разработчиков, позволяя использовать одни скрипты на разных ОС.

Технологии под капотом: PowerShell основан на современном .NET, который постоянно обновляется. Например, версия 7.5 (2025 год) использует .NET 9.0.1. Но будьте осторожны: новые функции иногда ломают старые сценарии.

Можно ли заменить Windows PowerShell?

Теоретически — да, но есть нюансы. PowerShell 7.5 поддерживает большинство команд, однако некоторые модули (например, ISE или PSScheduledJob) больше не доступны. Также изменился синтаксис отдельных операций.

Пример:

В Win PowerShell разделение строки через точку выглядело так:

"XDA is great.Go to XDA".Split('.')

В новом PowerShell команда усложнилась:

"XDA is great.Go to XDA".Split([char[]]'.')

Как использовать оба инструмента?

PowerShell запускается через файл pwsh.exe, что позволяет одновременно работать с обеими версиями. Благодаря Windows Terminal вы можете открыть их в соседних вкладках и переключаться по необходимости.

Совет: Начните постепенно переносить скрипты в PowerShell 7.5. Это подготовит вас к будущим обновлениям и расширит возможности автоматизации.

Пора ли переходить на PowerShell?

Microsoft пока не объявляла о закрытии Win PowerShell, но его развитие остановилось. PowerShell 7.5 предлагает больше функций, лучшее взаимодействие с облачными сервисами и поддержку новых технологий.

Итог: Если ваши скрипты не зависят от устаревших модулей — смело переходите. Для остальных случаев Windows PowerShell останется надежным резервным вариантом.