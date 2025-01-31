Сколько оперативной памяти действительно нужно смартфону на Android в 2025?

Современные Android-смартфоны предлагают от 4 ГБ до 24 ГБ оперативной памяти. Но выбор зависит не только от бюджета. Игры, AI-функции и многозадачность диктуют новые правила.

Краткий ответ:

Минимум — 6 ГБ для бюджетников. Идеал — 8–12 ГБ. Для AI и тяжелых задач — 16 ГБ.

Как работает память в Android: zRAM и своп-технологии

Оперативная память (RAM) хранит данные запущенных приложений. Когда её не хватает, Android сжимает старые задачи в zRAM (например, 128 МБ превращаются в 64 МБ). Если и этого мало — закрывает приложения.

Своп-технологии в Android — это способ расширения доступной памяти за счет сжатия данных или использования хранилища.

zRAM (основной метод): Неактивные данные в RAM сжимаются (например, 128 МБ → 64 МБ).

Освобождает место без закрытия приложений.

Минус: нагрузка на процессор при сжатии/распаковке. Классический своп (редко используется): Переносит данные из RAM во внутреннюю память.

Медленнее zRAM из-за скорости записи/чтения NAND-памяти.

Что важно:

Чем больше RAM, тем дольше смартфон держит программы в фоне.

4 ГБ в 2024 — это как 2 ГБ в 2018: хватит только на базовые задачи.

Тесты на практике: Galaxy S21 Ultra vs Pixel 3XL

Мы проверили три смартфона:

Samsung Galaxy S21 Ultra (12 ГБ) — запустил 15 игр и 12 вкладок Chrome. Закрыл Minecraft только при экстремальной нагрузке. OnePlus 9 Pro (8 ГБ) — агрессивно освобождал память. С отключенным RAMBoost выдержал 7 игр. Google Pixel 3XL (4 ГБ) — начал «убивать» приложения после трёх игр.

Выводы:

4 ГБ — подходит только для звонков и мессенджеров.

8 ГБ — комфортный минимум для 95% пользователей.

12 ГБ — запас для стриминга, монтажа видео и гиков.

AI-революция: Почему нейросети требуют больше RAM

Современные AI-модели (например, Gemini Nano в Pixel) работают прямо на устройстве. Для быстрого отклика они загружаются в оперативку.

Пример:

Smart Reply в Pixel 8 Pro «съедает» часть RAM.

Galaxy AI в Samsung требует до 2 ГБ памяти для обработки фото.

Тренд 2025:

Производители увеличивают RAM даже в бюджетниках. Например, Pixel 9 получил +50% памяти по сравнению с предшественником.

Рекомендации по выбору: от эконом до премиум

До 20 000 ₽ : 6–8 ГБ — соцсети, YouTube, легкие игры.

: 6–8 ГБ — соцсети, YouTube, легкие игры. 20 000–50 000 ₽ : 8–12 ГБ — PUBG Mobile, стримы, работа в Figma.

: 8–12 ГБ — PUBG Mobile, стримы, работа в Figma. Флагманы (от 60 000 ₽): 12–16 ГБ — AI-фичи, 4K-монтаж, параллельная работа 10+ приложений.

Совет:

Не гонитесь за 16 ГБ, если не используете специфичные задачи. Для 2025 безопасный вариант — 8–12 ГБ.

FAQ: Ответы на частые вопросы

Как проверить объем RAM на Android?

Загляните в «Настройки» → «О телефоне» → «Память». Или активируйте режим разработчика.

Почему OnePlus закрывает приложения при свободной RAM?

Фирменная функция RAMBoost учится на ваших привычках. Через 2–3 недели управление памятью станет умнее.

Стоит ли брать 24 ГБ, как в игровых смартфонах?

Только если вы стримите в 4K или тестируете нейросети. Для обычных пользователей это избыток.

Будущее RAM: прогнозы на 2025

Бюджетники : 6–8 ГБ станут стандартом.

: 6–8 ГБ станут стандартом. Флагманы : 16 ГБ — норма для AI и AR-приложений.

: 16 ГБ — норма для AI и AR-приложений. Своп-технологии: zRAM улучшат сжатие данных, но RAM всё равно будет важнее.

Итог:

Память — это «воздух» для смартфона. Чем её больше, тем дольше устройство не устареет. Выбирайте с запасом, но без фанатизма.

Источник — androidauthority