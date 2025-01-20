Главная » Разное Трамп предлагает приобрести половину TikTok Разное Трамп предлагает приобрести половину TikTok Владислав Ильин 3 Просмотра

Избранный президент США Дональд Трамп предложил правительству приобрести 50% бизнеса китайского сервиса TikTok в стране. Это предложение появилось в его воскресном посте. Трамп пообещал издать указ, который продлит срок для TikTok на поиск владельца в США или закроет сервисы до 19 января.

Закон, запрещающий TikTok, называется «Закон о защите американцев от контролируемых иностранным противником приложений». Его приняли Конгресс и Сенат, убедившись, что TikTok контролируется иностранным противником и представляет угрозу национальной безопасности. TikTok оспаривал закон, утверждая, что он ограничивает свободу слова, но Верховный суд отклонил эти доводы.

Тем временем, компания ByteDance не продала приложение, и его производительность начала снижаться, так как поставщики прекратили предоставлять услуги. Apple удалила приложения ByteDance из App Store и предупредила пользователей о возможных проблемах с производительностью.

Трамп вмешивается

В ответ на это Трамп вмешался, пообещав издать указ о продолжении работы соцсети. Он предложил создать совместное предприятие, в котором США получат 50% акций. Трамп также отметил, что сохранение TikTok позволит американцам увидеть инаугурацию и другие события.

Представители компании сообщили о восстановлении обслуживания и поблагодарили Дональда за ясность. Администрация Байдена заявила, что оставит решение о судьбе приложения Трампу, который ранее пытался его запретить, но затем отступил.

С тех пор Трамп сократил расточительные государственные расходы своей фирменной политикой. Его республиканцы в целом поддерживают это и выступают за малое правительство. В посте будущего президента не объясняется, как приобретение половины компании соцсети соответствует этим целям или как будет финансироваться сделка.

На момент написания статьи не было серьезных покупателей на американские акции TikTok. Также неизвестно, заинтересована ли ByteDance в продаже и разрешат ли китайские власти компании продать свои активы.

Илон Маск высказался против запрета TikTok, подчеркивая свою приверженность свободе слова. «Тем не менее, текущая ситуация, когда TikTok разрешено работать в Америке, а 𝕏 не разрешено работать в Китае, является несбалансированной. Что-то нужно менять», — добавил он.

Источник — The Register