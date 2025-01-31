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Google Maps развязал войну за территорию между США и Мексикой

3 0 Интернет и ПО
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

Google Maps внес изменения, которые вызвали спор между США и Мексикой.
Мексика утверждает, что США не могут законно переименовать Мексиканский залив.

Проблема Переименования на Google Maps

После указа президента Дональда Трампа, Google Maps решил переименовать «Мексиканский залив» в «Американский залив».
Мексика протестует против этого решения, ссылаясь на международное право.
Google ранее защищал изменение, говоря, что следует официальным директивам стран.

Мексика Против Переименования

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что Google ошибается в своем решении.
На пресс-конференции она представила письмо от мексиканского правительства.
Мексика считает, что США не имеют права менять название залива.

Юридические Основания для Спора

Согласно конвенции ООН по морскому праву, суверенитет страны распространяется только на 12 морских миль.
Шейнбаум отметила, что новое название может использоваться только в пределах этих 12 миль.
Она также попросила Google сделать карту Мексиканской Америки более заметной.

Реакция Пользователей и Google

Быстрое выполнение указа Трампа подверглось критике со стороны пользователей.
Они обвинили компанию в излишней покорности перед правительством США.
Тем не менее, Google аргументирует свои действия практикой следования официальным изменениям названий.

Заключение: Важность Имен на Картах

Изменение названий мест имеет важное значение для международных отношений.
Компании должны тщательно оценивать последствия таких действий.
Этот инцидент подчеркивает необходимость соблюдения международного права и взаимного уважения.

Это событие показывает, как простое изменение на карте может вызвать серьезные дипломатические разногласия.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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