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Интернет и ПО

Подросток поджег офис конгрессмена, из-за запрета TikTok

Владислав Ильин Владислав Ильин
20.01.2025
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запрета TikTok

Полиция арестовала 19-летнего жителя Висконсина. Его обвиняют в поджоге офиса члена Конгресса в Фонд Дю Лак. Мужчина признался, что был расстроен из-за запрета TikTok. Приложение временно заблокировали в субботу вечером, но оно снова заработало в воскресенье. Это произошло после заверений Дональда Трампа не применять запрет.

Полиция прибыла на место происшествия по адресу 525 Н. Питерс Авеню около 1:00 ночи. Офис арендует Гленн Гротман, республиканец и представитель 6-го округа Висконсина. Он поддержал закон, касающийся запрета TikTok. Здание было пустым, никто не пострадал. Первые реагирующие сдержали огонь огнетушителями до прибытия пожарных. Фото показывает, что огонь почернел дверь и повредил кондиционер.

Подозреваемый, 19-летний парень из Менаши, признался в поджоге. Он содержится под стражей в тюрьме округа Фонд Дю Лак. «Мы не терпим акты насилия. Мы защищаем безопасность нашего сообщества», — заявил шеф полиции Аарон Голдштейн. Гротман не высказался в социальных сетях. Но он рассказал местной газете, что не уверен, что произошло. «Кто-то пытался устроить пожар из-за запрета TikTok», — сказал он.

TikTok перестал работать для пользователей в США в субботу вечером. Но приложение вернулось в режим онлайн в воскресенье днем. Трамп заявил, что подпишет указ в понедельник после инаугурации. Указ отложит запрет. Трамп намекнул, что хочет, чтобы правительство США владело 50% приложения.

Источник — Gizmodo

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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