GTA 6 получит невероятный уровень детализации и станет дороже

Сегодня, 20 января, появились сообщения об утечке игрового процесса Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Видеозапись демонстрирует поразительный реализм графики. Утекшие кадры показывают захватывающую погоню полиции, полную реалистичных столкновений и разрушений. Например, в одном эпизоде игрок стреляет из кузова грузовика по полицейской машине, вызывая цепную реакцию аварий. Полицейская машина врезается в дорожный знак, теряет бампер и, наконец, останавливается, ударившись о камень рядом с деревом.

Обращает на себя внимание уровень детализации. Разбросанные по дороге обломки автомобилей, динамично реагирующая на происходящее окружающая среда (например, качающиеся ветви деревьев). Видео также демонстрирует смешение кат-сцен и игрового процесса, намекая на то, что Rockstar Games стремится к беспрецедентному реализму следующего поколения. Хотя полный объём реалистичных деталей в финальной версии игры пока неясен, утечка значительно повысила ожидания от GTA 6.

Вдобавок к этому, Мэтью Болл, аналитик Epyllion, в своём отчёте «Состояние индустрии видеоигр в 2025 году», прогнозирует, что издатель GTA 6, компания Take-Two, воспользуется огромным спросом на игру, чтобы установить цену стандартного издания на уровне 100 долларов. Это подтверждает значительные ожидания от проекта и его потенциальный коммерческий успех.

Более того, утечки демонстрируют реалистичную физику автомобилей, включая повреждения и изменения поведения в зависимости от веса и модификаций. Система оружия также будет более глубоко проработана. Даже поведение NPC обещает быть невероятно реалистичным. Они будут реагировать на происходящие события, например, вызывать полицию или снимать происходящее на телефон.

Утечки указывают на значительное улучшение графики по сравнению с Red Dead Redemption 2, а также на взаимодействие с большим количеством зданий, до 40% из которых будут доступны для исследования. Уровень насилия, по некоторым данным, сравним с Red Dead Redemption 2.